Un set LEGO en partenariat avec l'une des plus grandes marques de tous les temps se dévoile encore à travers un nouveau leak. Et il y a une potentielle bonne surprise.

Au début du mois prochain, les fans de LEGO et de Minecraft vont pouvoir acquérir des nouveaux sets pas chers. En effet, la firme danoise va rendre hommage au jeu le plus vendu de tous les temps, mais également à sa future adaptation cinématographique. Le pixel art va prendre vie dans Minecraft : Le Film le 4 avril 2025 en France. Il y a quelques semaines, la société a également annoncé une collaboration de taille avec Netflix et la série live-action One Piece.

Ce set LEGO avec une marque mythique se précise un peu plus

Alors que les sets One Piece ont été victimes de leaks, qui révèlent les prix et le nombre de pièces, une construction officialisée en début d'année refait parler d'elle. Après le LEGO Nintendo Entertainment System 71374, qui fait partie des sets bientôt retirés de la vente, l'entreprise spécialisée dans la brique va offrir un ensemble d'une autre console culte, la Gameboy ou le Gameboy pour ne fâcher personne dans les commentaires. Pour l'instant, on a eu qu'un très court teaser vidéo où l'on nous montre la croix directionnelle en briques, ainsi que les deux boutons magenta A et B.

La seule autre vraie information, c'est que ce set 72046 LEGO Gameboy doit arriver en octobre. Et grâce à un nouveau leak, on en sait un peu plus. D'après les informations qui circulent, la construction sera disponible à compter du 1er octobre. Une date qui correspond avec les habitudes de sorties de la firme. Mais il y aurait une bonne (petite) surprise. Selon Falconbricks, le prix du LEGO Gameboy serait un peu plus doux qu'escompté. À la base, il aurait pu être vendu 69,99€, mais le tarif pourrait finalement être de 59,99€. Cela reste toutefois à confirmer, mais ce serait déjà ça de pris. D'autant que le nombre de pièces ne sera pas énorme.

En effet, la Gameboy étant une console portable, il n'y a pas de besoin d'autant de briques pour que pour la NES. En toute logique, le LEGO Gameboy 72046 devrait comporter 421 pièces. C'est un peu moins que la Plante Piranha avec ses 540 briques qui est toujours disponible pour 64,99€.

Source : Falconbricks.