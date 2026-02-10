S’il y a bien une compagnie qui a démarré 2026 sur les chapeaux de roue, c’est LEGO. Ces dernières semaines, la firme a en effet multiplié les grandes annonces de toutes parts, offrant à tous les amateurs de briques de quoi trouver leur bonheur sur de nombreux thèmes. Car si l’on associe généralement LEGO aux œuvres de pop-culture, les choses sont en réalité loin de se limiter à cela. Et la dernière annonce de la compagnie nous le prouve encore une fois en s’adressant cette fois-ci directement aux amateurs de voitures de collection.

Un nouveau set de la gamme LEGO Icons annoncé

Annoncé hier, le nouveau set LEGO reconduira en effet les passionnés d’anciens bolides tout droit au cœur des années 1910, avec une réplique de 1 060 pièces de l’iconique Ford Model T. « Ce modèle d’exception ravira les amateurs d’anciennes voitures américaines » nous dit-on alors pour l’occasion, en sachant que LEGO n’a pas lésiné sur les moyens pour contenter les fans. Capote en tissu repliable, pare-brise rabattable, ouverture de coffre, direction fonctionnelle… Rien n’a été laissé au hasard pour cette pièce de collection, destinée aux plus connaisseurs.

Des connaisseurs qui pourront d’ailleurs également accéder au réservoir, soulever le capot pour observer le moteur, ou encore actionner le ventilateur de la voiture si le cœur leur en dit. « Avec sa carrosserie noire et or et ses jantes à rayons avec pneus blancs, ce modèle vintage constitue une décoration raffinée pour la maison ou le bureau » assure enfin LEGO. Tout en rappelant que cette Ford Model T, qui mesure plus de 20 cm de haut, 29 cm de long et 13 cm de large, s’inscrit dans sa gamme de projets créatifs destinée aux adultes.





© LEGO

Bien sûr, une telle pièce n’est toutefois pas donnée. Il vous en coûtera ainsi la jolie somme de 129.99€ pour vous la procurer, en sachant que les précommandes sont d’ores et déjà disponibles via la boutique officielle de LEGO. Mais pour la bonne nouvelle, sachez que vous n’aurez pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir récupérer votre dû, puisque la Ford Model T LEGO Icons débarquera officiellement à partir du 1er mars 2026, soit dans un peu moins de trois semaines. Ne tardez pas à lui trouver une petite place sur vos étagères, donc.

Source : LEGO