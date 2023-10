Les amateurs de LEGO sont gâtés cette semaine. Hier seulement, nous partagions la probable venue d'un impressionnant set LEGO représentant Gotham City, la ville de Batman, incluant notamment 4 minifigurines et 2 véhicules. Aujourd’hui, le sujet concerne potentiellement l’adaptation d'une autre grande franchise.

LEGO veut frapper fort

La rumeur du jour concerne un set LEGO Fortnite. L’information émane du compte du fan et leaker Shiina, spécialisé dans le jeu. D'après ses dires, des produits issus de cette collaboration pourraient débarquer en 2024.

Fuite : Les produits Fortnite X LEGO seront lancés début 2024, coïncidant avec les rumeurs que j’ai entendues, disant que LEGO ne ferait probablement pas partie de la Saison 5 ? De plus, je peux maintenant confirmer la rumeur concernant le "Llama Polybag" de LEGO !

L’association des deux marques ne semble pas si surprenante compte tenu de leur succès respectif. C'était probablement une étape inévitable. Et ce n’est pas la première rumeur à ce sujet. En effet, déjà en septembre, nous avions reçu des informations similaires.

Une rumeur déjà fin août/début septembre

Une vidéo mettant en scène la créatrice de contenu Loserfruit, dans le cadre de la campagne Play Unstoppable de LEGO, avait semé le doute. Loserfruit, une figure notoire dans la communauté Fortnite, possédant même son propre skin et des accessoires dans le jeu, explore également d'autres mondes vidéoludiques comme Minecraft et a été précédemment sponsorisée pour jouer à LEGO 2K Drive. Son association avec Fortnite est indiscutable. À première vue, ce partenariat aurait simplement pu viser à utiliser une créatrice de contenu populaire pour promouvoir la campagne Play Unstoppable via l’univers du gaming.

Cependant, un élément avait suscité l’intérêt : un BrickHeadz personnalisé, apparaissant au début du teaser, recrée de manière spécifique le skin officiel et la pioche de Loserfruit dans Fortnite. L'utilisation de ces éléments a probablement nécessité l'autorisation d'Epic Games pour une utilisation publicitaire, puisque c'est le détenteur des droits. Vous pouvez retrouver le tweet en question ci-dessous

Les informations sont trop nombreuses pour nous orienter sur une fausse piste. Cela sent très bon pour une collaboration Fortnite/LEGO de grande envergure. L'entreprise danoise est extrêmement prolifique et sait toujours surfer sur ce qui a un gros potentiel. Même si la hype autour de Fortnite a clairement diminué depuis quelque temps, il faut bien admettre que LEGO est toujours dans les bons coups. Star Wars, Mario, Jurassic Park, Harry Potter... C'est une manne financière énorme qui semble inarrêtable.