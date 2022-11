De futurs sets LEGO Zelda dans les mois à venir ? Nintendo semble préparer le terrain et interdit à quiconque de lui griller la priorité. La firme de Mario doit développer elle-même la gamme.

Quoique fasse LEGO, ça cartonne. Un triomphe qui a contaminé les géants du jeu vidéo avec des sets dédiés à leurs franchises. Et Nintendo aurait déjà passé une nouvelle commande autour de Zelda.

Un set LEGO Zelda en cours de création ?

Nintendo et LEGO, un amour naissant ? En deux ans, les deux sociétés ont coopéré pour une série de jouets Super Mario et ses extensions, un bloc d'interrogation N64 ou encore le très imposant Bowser. Une affaire qui roule pour les deux parties et qui, selon quelques indices, pourrait continuer.

Toute personne qui essaye de soumettre un set Zelda, via le programme Ideas qui permet à des inconnus de proposer leurs créations, se fait refouler par la firme des petites briques. Pour se justifier, elle invoque un « conflit de licence ».

Nous avons déjà évolué cette propriété intellectuelle (ndlr : Zelda) et avons déterminé que nous ne pouvons pas autoriser les soumissions de projets qui reposent dessus. Via Brickfanatics (et VGC).

À l'été 2022, LEGO avait déjà refusé un set Zelda Château d'Hyrule. Ces rejets pourraient signifier que des jouets officiels sont en route en partenariat avec Nintendo. Mais Brickfantatics, qui s'est aperçu de cela, explique que les créateurs se sont peut-être pris un stop car LEGO ne possède tout simplement pas la franchise, et ne peut donc valider des projets basés sur elle.

En dehors de Nintendo, PlayStation a sorti une superbe construction Horizon Forbidden West et Sonic a également eu son pack.