LEGO frappe fort et annonce déjà ses sets pour l’année 2026, histoire de ne pas perdre de temps. À la clé, de belles nouveautés pour une licence culte de la pop culture.

LEGO va démarrer fort son année 2026 avec une annonce qui va faire vibrer les fans de Gotham. Pour fêter les 20 ans de la gamme LEGO DC Batman, la marque danoise dévoile une nouvelle série de sets inspirés des plus célèbres véhicules du Chevalier Noir. Cette « Legendary Batmobile Collection » rend hommage à plusieurs générations de Batmobiles, du film Batman & Robin à la version de The Batman. Et cerise sur le gâteau, chaque boîte s’accompagne d’un petit bonus numérique lié au futur jeu vidéo LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir. Les précommandes sont déjà ouvertes, pour une sortie prévue le 1er mars 2026.

Le Logo Batman en LEGO (76330)

En fait, c’est la pièce maîtresse de cette nouvelle collection. Avec ses 678 pièces, ce Batman Logo à construire (79,99 euros) sert à la fois de set d’exposition et d’hommage à l’histoire de la licence. Le modèle reproduit le célèbre symbole du héros et peut être posé sur un socle ou fixé au mur. LEGO a soigné les détails, avec plusieurs accessoires iconiques du DC Universe. Comme les Batarangs ou le marteau de Harley Quinn !

On y trouve deux minifigurines exclusives : un Batman doré spécialement créé pour les 20 ans de la gamme, et un Batman classique dissimulé derrière une trappe inspirée de la Batcave Suit Vault. Un jeton commémoratif doré accompagne le tout, et un QR code permet de débloquer un Batman doré dans le jeu LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir, qui sort l'année prochaine.

Batman v Superman Batmobile (76331)

Cette version de la Batmobile, tirée du film Batman v Superman, se compose de 220 pièces pour un prix de 29,99 euros. Elle s’adresse avant tout aux fans de véhicules LEGO, avec son design agressif, son cockpit ouvrant et ses stickers détaillés.

Une minifigurine de Batman en armure, équipée d’une cape en tissu, vient compléter le set. Comme pour les autres modèles, un jeton doré est intégré dans la voiture. Et un QR code permet de débloquer la Batmobile, et sa version dorée, dans le jeu vidéo.

The Batman Batmobile (76332)

Inspirée du film The Batman de 2022, cette Batmobile de 330 pièces (29,99 euros) reprend les lignes brutes et puissantes du véhicule de Robert Pattinson. LEGO a intégré un toit amovible, un capot ouvrant et une pièce dorée cachée sous le moteur.

La minifigurine de Batman, vêtue de sa tenue du film, est fidèle jusque dans les moindres détails. Et là encore, un QR code donne accès à une version dorée du véhicule dans LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir. Grâce à son look sombre et réaliste, ce modèle se destine autant au jeu qu’à l’exposition sur une étagère.

Batman & Robin Batmobile version LEGO (76333)

Enfin, les nostalgiques des années 90 vont être ravis. LEGO fait revivre la célèbre Batmobile du film Batman & Robin (1997) dans un set de 272 pièces, vendu 29,99 euros. Le design reprend le style excentrique du film de Joel Schumacher, avec des courbes lumineuses et une allure presque futuriste. On retrouve une minifigurine de Batman avec cape en tissu, un jeton doré et un cockpit ouvrant. Comme les autres, ce set inclut un QR code pour débloquer la version dorée du véhicule dans le jeu vidéo. Un choix idéal pour compléter la collection tout en ajoutant une touche rétro.

