Après l’arrivée de Superman dans le DCU, l’attention se porte désormais sur Batman The Brave and the Bold. Et bonne nouvelle pour les fans, James Gunn commence à en dire un peu plus.

Depuis la sortie du film Superman, il faut bien admettre que tous les regards se tournent désormais vers l’un des prochains grands films du DCU : Batman The Brave and the Bold. Et justement, son créateur vient de lever un peu le voile avec une déclaration qui fait plaisir.

Une priorité donnée au récit pour Batman

James Gunn continue de lever le voile sur l’avenir du DC Universe. Cette fois, c’est Batman qui est au centre des discussions. Le réalisateur et scénariste assure qu’une “vraie bonne histoire” est déjà en place pour The Brave and the Bold, le prochain grand film consacré au Chevalier Noir.

Dans un podcast récent (2 Bears, 1 Cave), Gunn a expliqué que son objectif n’était pas de trancher sur la couleur du costume ou sur le design de la ceinture de Batman. Pour lui, ces détails comptent moins que le personnage lui-même et le récit qui l’accompagne. Il a même comparé certains débats entre fans à une forme de “religion”, tant les avis sont tranchés sur la moindre nuance du costume. Mais Gunn insiste : l’essentiel, c’est l’histoire.

Le costume bleu et gris fait débat

Depuis plusieurs mois, les spéculations vont bon train. Beaucoup de fans espèrent voir le fameux costume bleu et gris, accompagné des yeux blancs qu’on retrouve souvent dans les comics Batman. Gunn reste prudent. Il reconnaît l’attachement du public à ces symboles, mais il préfère se concentrer sur le ton du film et sur la profondeur du héros.

James Gunn a aussi confié son admiration pour la période signée Neal Adams et Denny O’Neil. Dans ces comics des années 70, Batman devenait plus sombre, plus mature. Gunn a notamment cité l’épisode 225, où le héros évolue dans un cadre surnaturel. Un angle encore inédit au cinéma pour Batman, mais qui pourrait influencer son approche.

Le film explorera un pan inédit de la mythologie Batman : son lien avec Damian Wayne. Ce dernier, fils de Bruce et de Talia al Ghul, portera le costume de Robin. Cette relation compliquée promet d’apporter une nouvelle dynamique, à la fois intime et explosive. Les Puits de Lazare et l’ombre de Ra’s al Ghul pourraient aussi jouer un rôle, renforçant l’aspect mystique.

Source : 2 Bears, 1 Cave