Un peu par surprise, Disney+ annonce via une fuite un court métrage sur l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Etonnant.

Inutile de retenir le suspens plus longtemps, Disney+ Italie a accidentellement révélé qu'un nouveau court métrage mettant en vedette Grogu alias Baby Yoda sera disponible le 12 novembre prochain sur la plateforme de streaming. L'occasion d'avoir un peu de The Mandalorian saison 3 avant sa sortie officielle.

Disney+ veut nous donner du Grogu

Comme le reporte le site Starwarsnewsnet (qui porte bien son nom), Disney+ Italie a fait fuiter la programmation d'un court métrage Grogu dont vous pouvez voir l'image ci-dessous :

@Disney+

Le titre exact du court-métrage est Star Wars Zen : Grogu and Dust Bunnies. Une bonne raison de passer un moment en plus avec le plus adorable personnage de la saga. On ne sait absolument rien de ce nouveau contenu mais on a tout de même un petit indice grâce à la vidéo ci-dessous :

En effet Disney+ souhaite proposer des contenus Zen avec une ambiance sonore ou musicale forte. Et à en croire le titre de ce film Star Wars cela rentre justement dans les cases. On peut donc s'attendre à un petit court-métrage mettant en vedette Grogu dans un environnement très silencieux et apaisant. Avec pourquoi pas le personnage en train de méditer ? Ou d'observer un beau paysage d'une planète lointaine. Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant d'en avoir le cœur net.

Qu'attendez-vous personnellement d'un tel contenu Star Wars ? Etes vous friand des vidéos Zen de ce type ?