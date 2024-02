Ce n'est plus une surprise, un nouveau film Jurassic Park est en cours de préparation. Comme nous l'avions précédemment annoncé, David Koepp, à l'origine de l'adaptation de Jurassic Park en 1993 ainsi que de sa suite, Le Monde perdu en 1997 est en charge de l'écriture du scénario de ce nouveau projet. Cette nouvelle est très prometteuse, mais ce n'est pas la seule information à retenir. En effet, le média Deadline vient de fournir des informations supplémentaires.

Encore des nouvelles pour le prochain Jurassic Park

La saga Jurassic Park/World s'apprête donc à débuter un nouveau chapitre avec un reboot annoncé pour le mercredi 2 juillet 2025. Selon les dernières informations de Deadline, ce nouvel opus promet de renouveler l'univers des dinosaures en se passant des acteurs emblématiques qui ont marqué la franchise au cours de ses 31 années d'existence, tels que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. Vous avez bien lu, il s'agirait donc d'un reboot complet de la franchise. Nul doute que cela risque de diviser beaucoup de monde. Même si le dernier film de la saga, Jurassic World : Le Monde d'après, n'a pas été le succès critique espéré, la saga Jurassic Park reste sacrée. Et il est difficile d'imaginer comment un reboot complet pourrait avoir lieu en si peu de temps, car 2025 approche rapidement. Pour le moment c'est le réalisateur David Leitch qui serait privilégié. On lui doit notamment, Atomic Blonde et Deadpool 2.

Faut-il imaginer un retour aux sources et une nouvelle interprétation du roman de Michael Crichton ? Ce qui est certain, c'est que le premier film, aussi bon soit-il, passe sous silence certains éléments. En fait, de nombreux éléments clés de Jurassic Park ne sont pas présentes dans le film, que ce soit au niveau de la création des dinosaures eux-mêmes, des personnages ou même des scènes d'action. Même la fin du film diffère de celle du roman, que nous n'aborderons pas ici pour éviter les spoilers.

Un livre plein de surprises

Il est toutefois important de noter que dans le livre, une scène assez épique se déroule sur un bateau avec les personnages de Alan, Alex et Tim, ainsi qu'un certain tyrannosaure. Il y a donc encore de très belles histoires à raconter. En outre, tous les premiers chapitres du roman n'ont même pas été adaptés dans le film de Spielberg et pourraient donner lieu à un film à part entière.

Pour le reste, il est difficile d'imaginer de quoi pourrait parler le reboot, si il ne se concentre pas sur la création du parc et son échec. C'est en fin de compte la thématique centrale de la franchise, et un reboot sur un autre sujet serait probablement mal accueilli par une partie du public, notamment les fans. En attendant on pourra compter sur Jurassic Park Survival.