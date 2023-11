Dans le chapitre 241 de Jujutsu Kaisen, le passé de Takaba était mis à l'honneur et les lecteurs ont eu le droit à la suite du combat entre Takaba et Kenjaku. L'affrontement va t-il se terminer prochainement ? Qui en ressortira vainqueur ? Des premiers éléments de réponse sont tombés avec le leak du chapitre 242. Attendez-vous à un bon délire.

Attention, on rappelle que l'article contient fatalement des spoilers, donc attention pour celles et ceux qui souhaitent se préserver d'absolument tout. Même des moindres de détails.

Un combat au sommet dans le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen reprend là où les choses s'étaient arrêtées, et on retrouve Kenjaku en pleine invocation de la malédiction Akuro Ouohtake. Une technique stoppée directement par un « Truck-Kun ». Ce camion qui renverse généralement des personnages dans des animes ou mangas et les emmènent dans un monde fantastique. À la suite de cet événement, Kenjaku arrive sur la scène, en uniforme de policier, accuse Tabaka d'avoir conduit en état d'ivresse et lui demande de souffler dans un ballon qui contient un poisson rouge. Si ce dernier meurt, Tabaka sera en état d'arrestation, sauf que l'animal est déjà mort avant que cette discussion lunaire entre les deux n'ait eu lieu !

Devant ce constat, les deux rivaux se transforment en médecins pour tenter de réanimer le poisson rouge, en chargeant des défibrillateurs sur Tabaka, mais c'est peine perdue. Devant la tristesse de Tabaka, Kenjaku troque la blouse de médecin pour un uniforme d'infirmière, ce qui ne fait pas vraiment rire Tabaka, même pas du tout. Il s'énerve alors avant de se calmer pour faire un pierre-papier-ciseaux avec son ennemi. Un instant où Kenjaku réalise que la technique maudite lancée au début du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen a aussi une incidence sur l'imagination des adversaires. Après cela, les deux se lancent d'un quiz au cours duquel ils doivent choisir une porte.

Un choix évident, mais au moment de s'approcher, Tabaka entend un cri et découvre un chat au milieu de la route, à deux doigts de passer sous une voiture. Le minou n'est autre que Kenjaku et Tabaka se fait percuter par l'auto. Paf le chat Tabaka. La séquence suivante, on voit les deux ennemis à la mer en train de s'amuser comme des enfants. Des jeux qui provoquent un sursaut chez Kenjaku. Il réalise que ses pensées sont instrumentalisées et attaque Tabaka. Ce dernier invite son rival à boire de l'eau de l'océan... qui est du Fanta. Mais toutes ces hallucinations occasionnent de sérieux dégâts à Kenjaku qui prend conscience que ce combat s'éternisera tant qu'il n'aura pas assouvi les besoins de comédie de Tabaka. Kenjaku se met donc en tenue afin d'entamer la phase finale de l'affrotement. Et c'est la fin du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen.