Jujutsu Kaisen nous secoue de plus en plus avec ses derniers chapitres. Or, à en croire certaines fuites, le chapitre 258 sera encore plus tendu que le précédent !

Les déclarations choc ne manquent pas en ce moment dans le monde du manga. Alors que le prochain chapitre de One Piece annonce du très lourd pour la suite, le dernier de Jujutsu Kaisen levait le voile sur l'un des plus gros mystères de son univers.

De fait, la semaine dernière, Gege Akutami marquait un tournant dans l'histoire de Jujutsu Kaisen. Plus que jamais, le chapitre 257 corroborait son intention d'orienter doucement son manga vers sa conclusion finale. Mais avant de boucler trop vite son œuvre-phénomène, de nouveaux leaks révèlent ce que le prochain chapitre nous réserverait.

Le combat continue dans le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen

Entre affrontement et révélation lourde de sens, le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen avait un rythme particulier mais riche en sensations. Dès lors, on attend beaucoup de la suite, et elle semblerait ne pas faillir à la tâche. De fait, le combat reprend de plus belle dans le 258.

Dans les dernières publications, Yuji Itadori opérait un level up de forcené ! Alors que nous l'avions connu découvrant seulement ses pouvoirs au début du manga, le voilà qui parvenait enfin à faire éclater une puissance pouvant rivaliser avec Sukuna, le roi des fléaux. Mais celui-ci n'a clairement pas dit son dernier mot...

© Gege Akutami / Mappa.

Le chapitre 258 relancerait le combat avec une contrattaque de Sukuna. Ce serait l'occasion pour le narrateur d'expliquer un pouvoir insoupçonné du rayon noir (« Black Flash »), que l'antagoniste n'avait pas encore pu mettre en pratique en raison des assauts de Yuji ; sous certaines conditions, la technique pourrait soigner son utilisateur.

Le roi des fléaux s'apprêterait à malmener sévèrement notre héros, tandis qu'un flashback nous donnerait quelques explications sur les capacités de celui-ci. Les pages suivantes reviendraient effectivement sur l'entraînement de Yuji et le plan mis en place pour lutter contre Sukuna.

On découvrirait ainsi que, grâce à son corps atypique, le premier aurait des capacités similaires au second du fait des échanges d'âme et, nous le savons depuis le chapitre précédent, l'âme de Yuji est fortement liée à celle de son ennemi. L'entraînement du héros aurait donc consisté à des transferts d'âme avec ses alliés afin qu'il en acquiert de nouveaux pouvoirs... Yuji aurait-il donc encore un potentiel insoupçonné ?

Mais, pour l'heure, il se retrouverait en bien mauvaise posture face à Sukuna. Mais, celui-ci semblerait ne pas pouvoir conserver son domaine de protection bien longtemps. Cela qui le pousse à un assaut des plus brutaux. Ainsi, Yuji perdrait son pied, sectionné par la technique adverse. Le chapitre se conclurait alors sur la vision de ce dernier, prêt à lancer son attaque spéciale enflammée contre un Yuji désespéré...

C'est donc une suite tendue qui nous attendra ce dimanche 28 avril, à 16 heures, sur la plateforme MANGA Plus. Ce chapitre 258 de Jujutsu Kaisen y sera disponible gratuitement, pendant un mois entier.