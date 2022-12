L'univers John Wick ne cesse de s'agrandir et en plus du jeu vidéo AAA prévu, nous pourrons évidemment aussi compter sur un film spin-off et une série.

Alors que John Wick 4 est toujours prévu pour le 24 mars 2023, le spin-off et film Ballerina est toujours en préparation. Ballerina s'attarde sur le personnage de la jeune danseuse que l'on peut apercevoir très rapidement au sein du troisième film, lorsque Wick se rend chez la directrice de la Ruska Roma et que l'on peut voir une jeune femme danser seule sur scène. On sait déjà que c'est la talentueuse Ana de Armas qui aura la chance de l'interpréter mais ce n'est pas tout, on sait aussi que le "parrain" en personne, Keanu Reeves sera aussi de la partie pour reprendre son rôle de Wick. Eh bien désormais, le casting s'étoffe encore un peu plus.

L'univers John Wick s'offre Norman Reedus

Comme reporté par Deadline (l'information a vite été reprise par la production Lionsgate), la star de The Walking Dead et chouchou de Kojima, Norman Reedus sera de la partie pour ce nouveau film John Wick :

Erica Lee, l'une des productrices du film déclare :

Nous sommes de grands fans de Norman, et nous sommes convaincus que les fans seront tout aussi excités que nous qu'il rejoigne l'univers de Wick. Il fera un ajout incroyable à Ballerina

Maintenant reste évidemment à voir quel rôle l'homme va interpréter. Plutôt un allié ou un antagoniste de la ballerine ? Pour mémoire, le film spin-off de John Wick est scénarisé par Shay Hatten et il est actuellement en tournage. Les producteurs sont Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski. Brady Fujikawa et Chelsea Kujawa supervisent eux le projet de Lionsgate.

Que pensez-vous de l'arrive de Norman Reedus dans le casting ? Est-ce une bonne nouvelle selon vous ?