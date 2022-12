La Japan Expo 2023 se tiendra du 13 au 16 juillet 2023 dans les allées du Parc des expositions Paris Nord Villepinte. Et les organisateurs viennent de donner au moins une bonne raison de s'y rendre.

Tsukasa Hôjô à la Japan Expo 2023

Si Dragon Ball, DBZ, Les Chevaliers du Zodiaque ou encore Olive et Tom sont parmi les programmes les plus souvent cités par les trentenaires et plus, il ne faut pas oublier le reste. Nicky Larson (City Hunter) et Cat's Eyes, ça vous parle aussi ? Ce sont deux mangas écrits par l'auteur Tsukasa Hōjō et qui ont été adaptés en séries d'animation. La première ayant été diffusée dans le cadre du Club Dorothée sur TF1 à l'époque, et l'autre sur FR3 sous le nom de Signé Cat's Eyes.

La légende Tsukasa Hōjō fera son grand retour chez nous durant la Japan Expo 2023. Au programme : une conférence, des séances de dédidaces et des « surprises ».

Si c’est avec les dessins animés adaptés de ses deux manga les plus célèbres, Nicky Larson (City Hunter) et Signé Cat’s Eyes (Cat’s Eye), que les Français découvrent Tsukasa HÔJÔ, c’est une œuvre bien plus vaste qui allait bientôt les séduire. De sa première histoire courte en 1980, Je suis un Homme !, à aujourd’hui, le mangaka a publié de nombreux one shots et plusieurs séries longues, comme Rash!!, F. Compo et dans les années 2000 Angel Heart. Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle fois l’auteur mythique de Cat’s Eyes, City Hunter et Family Compo. Ce maître du manga dont les œuvres sont encore et toujours d’actualité sera parmi nous pour Japan Expo 2023 en tant qu’invité d’honneur. Conférence, séances de dédicaces et autres surprises seront au rendez-vous ! Alors, prêts à rencontrer Tsukasa HÔJÔ ?

Petit détail cependant, il semblerait que cette année encore, les dédicaces de la Japan Expo 2023 fonctionne sur la base d'un tirage au sort. Tout est d'ailleurs expliqué sur le site de l'événenement.