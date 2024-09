L'acteur américain James Earl Jones, connu dans le monde entier pour sa voix puissante de Dark Vador dans Star Wars, est décédé à l'âge de 93 ans. Il est parti paisiblement, entouré de sa famille, ce lundi matin, selon son agent Barry McPherson. Sa voix profonde, gravée dans les mémoires, restera à jamais liée à l'un des plus grands méchants du cinéma.

Une carrière riche et variée en dehors de Star Wars

Si son rôle de voix de Dark Vador l'a rendu mondialement célèbre, James Earl Jones avait bien d'autres talents. Il a joué dans des films mémorables comme Field of Dreams, Coming to America, Conan the Barbarian et a incarné Mufasa dans Le Roi Lion. Ces rôles, bien que diversifiés, ont tous été marqués par la profondeur et la gravité de sa voix inoubliable.

Mark Hamill, qui jouait Luke Skywalker, le fils de Dark Vador dans la saga, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux avec un simple « RIP Dad », accompagné d'un emoji cœur brisé. Ce message émouvant reflète bien l'impact durable que Jones a eu. Non seulement sur ses collègues, mais aussi sur les fans du monde entier. Les hommages n'ont pas tardé à affluer après l'annonce de sa mort. LeVar Burton, acteur de Star Trek, a déclaré qu’il n’y aura « jamais quelqu’un d’aussi unique que lui » .

Une pluie de récompenses

Durant sa longue carrière, Jones a accumulé les distinctions. Il a remporté trois Tony Awards, deux Emmys et un Grammy. En 2011, il a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Ce n'était pas la première fois qu'il était remarqué par l'Académie : en 1971, il est devenu le deuxième acteur afro-américain à être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, après Sidney Poitier.

Le mythe Dark Vador

C'est surtout au sein de l’univers Star Wars que Jones a marqué les esprits. Sa voix, associée à celle de Vador, a donné au personnage une aura inégalée. Il aimait d'ailleurs ce rôle, déclarant en 2012 à la BBC qu'il adorait faire partie de ce « mythe » . Pourtant, il n’a jamais porté le costume de Vader : c'était un autre acteur, David Prowse, qui jouait physiquement le rôle, tandis que Jones prêtait sa voix. Pour lui, ce n’était au début qu’un travail « d’effet spécial » , qu'il pensait mineur. Il n'avait d'ailleurs pas été crédité au générique du premier Star Wars. Ce n’est qu’après le succès phénoménal des films qu’il a accepté d’être reconnu pour cette contribution essentielle.

Source : Deadline