Alors qu'Avatar 2 : La Voie de l'eau débarque enfin dans les salles obscures le 14 décembre prochain, James Cameron a saisi l'opportunité qu'il lui était donnée pour tacler Marvel et DC en même temps.

James Cameron contre la façon de faire des films Marvel et DC

Réalisateur de génie et technicien affûté, James Cameron a produit des films de SF cultes dont Terminator 2 : Le Jugement Dernier ou encore Abyss. Et en tant que metteur en scène, il a son avis sur l'industrie et sur les longs-métrages Marvel et DC qui dominent le box-office depuis les années 2010.

Pour lui, un bon personnage est tout sauf... ce que l'on voit dans les films de super-héros en question. Des propos en réaction à une question sur le fait d'avoir des enfants, et du changement de perspective que cela induit.

Quand je vois ces grands films spectaculaire - c'est à vous que je m'adresse, Marvel et DC -, peu importe l'âge des personnages, ils se comportent tous comme s'ils étaient des étudiants. Ils ont des relations, mais pas vraiment. Ils ne raccrochent jamais parce qu'ils auraient des enfants. Cette chose qui nous remet la tête sur les épaules, nous donne de la force, de l'amour et un objectif ? Ces personnages ne l'expérimentent pas, et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait des films. James Cameron lors d'une interview au New York Times (via CineSerie).

La famille pour thème récurrent

James Cameron connaît bien le sujet de la famille, de la parentalité, puisque ce sont des thèmes de ses films. Et pour lui, pouvoir se reposer sur son expérience personnelle est important. Il prend l'exemple des deux rôles principaux d'Avatar :

C'est une question qui porte sur ce que fait un scénariste et réalisateur. J'ai appris qu'il faut avoir des éléments auxquels peuvent s'accrocher les acteurs, il faut qu'ils puissent s'inspirer de leurs expériences personnelles. Je savais quand j'écrivis cette histoire que Sam et Zoe étaient de jeunes parents et que ça résonnerait en eux. Et par ailleurs si vous vous adressez à un jeune public, il faut que ceux-là puissent être rassurés sur le fait que ces enfants, sur une autre planète, 200 ans dans le futur, vivent les mêmes galères qu'ils vivent en ce moment.

Avant lui, Martin Scorsese (Les Affranchis, Taxi Driver...) avait déclaré que « les films Marvel n'étaient pas du cinéma ». Quelques mois plus tard, il était revenu sur cette punchline en détaillant très longuement sa pensée, qui était notamment d'alerter sur l'importance de ces films au détriment des autres dans le paysage cinématographique d'aujourd'hui.

