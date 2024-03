L'univers du cinéma est en ébullition avec la nouvelle circulant selon laquelle Aaron Taylor-Johnson, connu pour ses rôles marquants dans Kick-Ass, serait le favori pour endosser le rôle du prochain James Bond. À 33 ans, cet acteur britannique au parcours déjà bien rempli pourrait bientôt ajouter à son CV le rôle de l'espion le plus célèbre du monde, succédant ainsi à Daniel Craig. Simple rumeur ou information officielle ? Que sait-on exactement sur le sujet ?

Le prochain James Bond, c'est lui ?

Selon des sources proches du dossier dont les propos ont été rapportés par le célèbre média The Sun, bien que l'acteur n'ait pas encore officiellement accepté le rôle, une offre formelle lui aurait été faite. Les producteurs de la saga Bond, Eon Productions, se prépareraient d'ailleurs à entamer la production d'un nouveau film 007. Un scénario étant actuellement en cours de finalisation.

Taylor-Johnson, dont la carrière a véritablement décollé avec son interprétation de John Lennon dans le biopic Nowhere Boy en 2009, est décrit par ses pairs comme un acteur extrêmement talentueux, capable de reprendre le flambeau laissé par Daniel Craig avec brio. Outre ses performances dans le biopic, l'acteur s'est également illustré dans des films tels que Godzilla. Et plus récemment Bullet Train, où il joue aux côtés de Brad Pitt.

Sa vie personnelle a souvent été sous les projecteurs, notamment sa rencontre avec sa femme Sam Taylor-Johnson sur le plateau de Nowhere Boy, alors qu'il avait 18 ans et elle 42. Interrogé récemment sur les rumeurs le liant au rôle de James Bond, Taylor-Johnson a répondu avec humilité, exprimant son enchantement et sa gratitude pour le soutien du public. Il considère ces spéculations comme un compliment et une reconnaissance de ses capacités d'acteur.

Si la rumeur se confirme, Aaron Taylor-Johnson apporterait sans doute une nouvelle dynamique au personnage de James Bond. Mêlant charisme, intensité et une touche de jeunesse qui pourrait redéfinir le personnage pour une nouvelle génération de spectateurs. Pour rappel, Daniel Craig avait 37 ans lorsqu'il a incarné James Bond pour la première fois dans le film Casino Royale en 2006.