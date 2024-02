Après le succès du dernier James Bond, qu'en est-il de la suite et des prochains épisodes avec un nouvel acteur ? Apparemment, les choses ne semblent pas beaucoup avancer, et c'est bien triste.

Que fait l'agent 007 ? Cela fait bien longtemps que nous n'avons eu aucune nouvelle et généralement dans le monde du cinéma, c'est tout de même un mauvais signe. Surtout à l'ère du tout numérique où quelqu'un a toujours une information en avance, surtout pour les projets de cette ampleur. À quoi faut-il s'attendre ? La production de James Bond a fait une déclaration officielle à ce sujet.

James Bond en pause ?

Barbara Broccoli, la productrice de James Bond, a récemment partagé une mise à jour quelque peu décevante concernant le prochain film de la franchise très appréciée. Lors d'une conversation avec Deadline à l'occasion de la remise du prix de la British Film Institute Fellowship à Christopher Nolan, interrogée sur l'avenir de Bond, elle a répondu : « Non, il n'y a rien que je puisse vous dire sur le prochain film Bond. Il n'y a rien. Rien ne se passe encore. »

Cette nouvelle risque de décevoir les fans de James Bond qui attendent avec impatience le casting du nouveau 007 depuis la sortie du dernier film de Daniel Craig en 2021. En effet, No Time To Die a marqué la dernière apparition de l'acteur dans le rôle emblématique, et depuis, les nouvelles concernant l'avenir de la franchise ont été rares.

Malgré ces retards, les spéculations sur qui pourrait jouer le prochain James Bond continuent, avec des noms comme Dev Patel, Aaron Taylor-Johnson, et Henry Cavill qui ont été évoqués. Cavill, en particulier, avait déjà atteint les dernières étapes du casting lors de la sélection précédente. Ferait-il un bon James Bond pour autant ? À chaque nouvelle annonce d'un nouvel acteur, c'est la même chose. Les spectateurs sont déçus, et puis finalement, c'est la révélation. Ce fut le cas pour Pierce Brosnan et pour Daniel Craig. Alors pourquoi pas le suivant ? On peut en tout cas s'attendre à de la haine en ligne quand cela arrivera. Hélas.

En attendant, on aura le droit au jeu vidéo James Bond de IO Interactive.