Actuellement, James Bond au cinéma est en pause, et l'identité du prochain acteur à endosser le rôle de l'agent 007 demeure un mystère. Cependant, les fans d'aventure d'espionnage peuvent se réjouir d'un nouveau projet assez inattendu.

Un retour aux sources pour James Bond

Garth Ennis, co-créateur de The Boys, se lance dans une aventure en bande dessinée axée sur James Bond, renouant avec les racines littéraires du personnage. S'éloignant de l'image du playboy et de l'aspect "science-fiction" de la série cinématographique, Ennis s'inspire des romans originaux de Ian Fleming pour façonner un James Bond plus brut et réaliste.

Le projet débute avec James Bond #1 chez Dynamite Comics. Ennis, accompagné de Rapha Lobosco, un artiste aguerri des comics James Bond, propose une version plus authentique de Bond dans "Your Cold, Your Heart", une histoire qui catapulte l'espion dans la quête d'une arme redoutable de l'époque de la Guerre Froide.

Les premières pages révèlent l'esthétique et le ton de la série. James Bond #1 se focalise sur Stalvoda, un composé mortel de la Guerre Froide, conçu pour éliminer un ennemi sans laisser de traces. Lorsque cette arme se volatilise du laboratoire, le MI6 envoie son meilleur agent à sa recherche.

Une esthétique à l'ancienne

Dynamite annonce également la présence de personnages familiers de l'univers Bond, tels que M, Q, et Moneypenny, et introduit un nouveau personnage, Archie Tryon, un scientifique lié à Stalvoda. On retrouve également des éléments rappelant le ton des films avec Sean Connery, tant dans le sujet que dans l'esthétique de Bond, notamment en ce qui concerne les costumes. C'est un très bon point pour les fans de la première heure.

Ennis voit dans le Bond des romans de Fleming une source d'inspiration riche, offrant un personnage plus sombre et un univers plus captivant que dans les films. Cette nouvelle bande dessinée est prévue pour janvier 2024, et une traduction française pourrait suivre. Du moins, on l'espère.

Et les films ?

Le casting du prochain James Bond est toujours en cours, et il semble que le processus n'a pas encore abouti à des choix concrets. Debbie McWilliams, directrice de casting de James Bond, a déclaré qu'il n'y a actuellement aucune conversation avec des acteurs potentiels pour le rôle du prochain 007. Bien que des rumeurs aient circulé sur Aaron Taylor-Johnson pour le rôle, il a lui-même démenti ces affirmations, les qualifiant de flatteuses mais restant humble quant à cette possibilité​​. Des noms comme Idris Elba, Henry Cavill, Regé-Jean Page et Tom Hardy ont été évoqués par les fans, mais pour l'instant, ces spéculations ne se sont pas concrétisées en véritables options de casting