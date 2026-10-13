James Bond n'a toujours pas de nouvel interprète pour un prochain film, mais il fera bientôt son grand retour sur un autre format qu'il n'avait plus fréquenté depuis un moment.

5 ans après No Time To Die, James Bond n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Daniel Craig au cinéma. Côté jeux vidéo, on a cette année eu droit à Patrick Gibson pour incarner une version jeune du célèbre espion britannique dans 007 First Light. Tandis que son retour sur le grand écran se fait languir, l'agent secret du MI6 se préparerait à retourner dans le monde des bandes dessinées, avec une fine équipe pour chapeauter ce projet.

James Bond bientôt de retour en bande dessinée avant son retour au cinéma ?

Dans les années 80, James Bond avait fait une apparition remarquée dans le monde des bandes dessinées notamment du côté de Marvel sous les traits de Roger Moore, puis ensuite sous les éditions Eclipse Comics, Dark Horse Comics et Dynamite Comics. Pour un retour au service plus contemporain, l'initiative proviendrait de IDW Publishing, en partenariat avec Ian Fleming Publications, les détenteurs des droits de la licence. Pour mener à bien ce projet, IDW prévoirait de très bien s'entourer avec notamment Grand Morrison, scénariste de l'un des tous meilleurs comics de Superman, All-Star Superman.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé le PDG de IDW, Davidi Jonas, dans une déclaration auprès de The Hollywood Reporter : « Associer une franchise de renom telle que James Bond au scénariste visionnaire Grant Morrison illustre parfaitement la manière dont IDW excelle dans la gestion de licences. Notre objectif ne se limite pas à proposer des histoires annexes ou facultatives. Nous cherchons à prendre des initiatives audacieuses qui célèbrent et respectent l'essence même de la franchise, tout en la réinventant pour le paysage actuel de la bande dessinée ».

Qu'attendre de cette nouvelle bande dessinée autour de 007 ?

Pour le retour de James Bond sur les planches de BD, il serait question d'une série en six tomes intitulée Sunbreaker, qui a pour but de « créer une histoire Bond complète qui regroupe tout ce que les fans aiment du personnage et son monde, tout en ajoutant plein d'autres choses ».

Pour l'heure, ce nouveau projet d'adaptation de James Bond en BD n'a toutefois pas d'artiste attitré et on ne connaît que l'identité de son scénariste, Grant Morrison, un grand nom dans le domaine. Celui-ci a par ailleurs l'air d'avoir à cœur de proposer une histoire en BD aussi fidèle que possible à l'héritage du célèbre espion. « Je suis fan de James Bond depuis toujours, et cette occasion d'apporter ma propre touche à un personnage britannique aussi emblématique que le roi Arthur, Robin des Bois ou Sherlock Holmes était trop belle pour la laisser passer », a-t-il déclaré.

Source : The Hollywood Reporter