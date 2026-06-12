Depuis la disparition de Kentaro Miura, regretté auteur de Berserk, le manga poursuit sa parution à un rythme irrégulier. Plus les chapitres se succèdent au compte-gouttes, allongeant l’attente des lecteurs. La relève s’est en effet organisée sous la supervision de Kouji Mori, meilleur ami du mangaka et seule personne à qui il avait confié ses intentions concernant la fin de Berserk. Il est épaulé par le Studio Gaga, composé d’anciens assistants de Miura, qui ont désormais la lourde tâche de mener à bien cette succession, en faisant honneur au maître et à sa vision. Plus de huit mois après la parution des précédentes pages, une éternité dans l’univers du manga, le chapitre 384 de Berserk est enfin disponible, mettant fin à une longue attente des fans.

Après 7 mois, le chapitre 384 de Berserk arrive

Huit mois, une attente interminable et des faux leaks générés avec l’IA plus tard, le nouveau chapitre du manga sera ainsi disponible ce 12 juin 2026. Les RAW, ces scans non traduits, circulent déjà sur la Toile, mais le chapitre 384 de Berserk sera officiellement disponible plus tard dans la journée, avec de premières traductions françaises officieuses dans la foulée, d’ailleurs. Le dessinateur Koji Mori a d’ailleurs tenu à présenter publiquement ses excuses pour cette longue attente dans le dernier numéro du magazine Young Animal.

« Je suis vraiment et sincèrement désolé que l’attente ait été aussi longue. Ce chapitre est basé sur un épisode qui a donné du fil à retordre à Miura pendant 20 ans. Même moi, je l’ai entendu le raconter des dizaines de fois, c’était un défi particulièrement difficile », explique-t-il. Le chapitre 384 de Berserk représentait donc un défi de taille, que les équipes sont finalement parvenues à relever. « Nous avons réussi à le mener à bien en revoyant les dialogues à maintes reprises avec Mr. Shimada, qui était l’éditeur de Miura de son vivant et qui est, depuis de nombreuses années, un mentor pour nous deux », ajoute-t-il.

Une des planches du chapitre 384 de Berserk

Des planches très inspirées pour ce chapitre

A la vue des premiers scans, on comprend pourquoi l’exercice était aussi délicat. Le chapitre 384 de Berserk nous plongera en effet dans la psyché de Guts et de « son autre moitié », à travers des planches particulièrement réussies. Dans l’actualité, rappelons que Glénat poursuit également ses efforts pour remplir les étagères des lecteurs français. La collection Prestige poursuit sa commercialisation, le tome 43 de Berserk s’offrira une édition collector en juillet, tandis qu’un artbook aussi massif qu’indispensable, fait déjà saliver de nombreux fans.