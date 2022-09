Après quatre années d’attente, les fans reçoivent enfin la bonne nouvelle tant attendue. Hunter x Hunter est sur le chemin du retour. Le prochain tome arrive plus tôt qu’espéré.

S’il y a bien une annonce que les fans d’Hunter x Hunter attendaient avec impatience, c’est celle-là. Le manga culte va enfin connaître une suite et son retour est prévu pour très bientôt.

Hunter x Hunter enfin de retour bientôt

C’est officiel, Hunter x Hunter va signer son grand retour à l’automne prochain. Le compte Twitter officiel du Weekly Shōnen Jump a révélé que le prochain tome des aventures de Gon sortirait le 4 novembre prochain au Japon. Après quatre années interminables de disette, les fans pourront enfin se délecter du tome 37. Cette bonne nouvelle ne concerne en revanche que le pays du Soleil-Levant pour l’instant. Il faudra attendre plusieurs mois avant qu’il ne fasse surface sur les étals des librairies françaises.

Pour mémoire, Yoshihiro Togashi avait été contraint de mettre en pause Hunter x Hunter à cause de graves problèmes de santé. Il était dans l’incapacité de rester assis trop longtemps des suites de douleurs musculaires dans le dos. Il a finalement repris l’écriture de son œuvre en juin dernier et avait tenu à rassurer les fans en publiant régulièrement son avancée sur Twitter. Avec l’aide de ses assistants, il semble plus déterminé que jamais à continuer l’histoire d’Hunter x Hunter.