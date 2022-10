En effet nous pouvons apprendre grâce à un message des Editions Kana sur Twitter que le prochain tome de Hunter X Hunter est pour bientôt. Du moins qu'il ne reste plus que quelques mois à attendre le Saint graal du manga.

Le Tome 37 de Hunter X Hunter pour début 2023

Voici le message que l'on peut retrouver sur le compte Twitter officiel de l'éditeur à propos de Hunter X Hunter :

Notons que les plus impatients d'entre vous peuvent toujours tenter de commander le tome 37 au Japon qui sera lui disponible le 4 novembre 2022 soit beaucoup plus tôt que chez nous puisqu'il faudra attendre de notre coté mars 2023.

L'éditeur explique aussi pourquoi nous devons patienter plusieurs mois avant de voir arriver ce nouveau tome de Hunter X Hunter dans nos échoppes :

La traduction d’un manga prend du temps. Comme précédemment évoqué, l’équipe éditoriale & le traducteur de la série (Rodolphe Gicquel) ont réussi à traiter en un temps record 11 chapitres (l’entièreté du tome 37 & le premier chapitre du t38) pour vous proposer la lecture en avant-première sur Manga+. Cette traduction est une première version qui peut être encore corrigée pour la version papier en fonction de l’édition japonaise. Il est primordial que l’édition physique du tome propose une traduction fidèle à l’édition disponible dans les librairies japonaises.

Début mars est donc la date la plus proche possible tout en prenant en compte les différentes contraintes d'un tel travail qui doit évidemment être très rigoureux. Hélas alors que la série est en pause depuis 2018, il ne faudra pas s'attendre à une version collector en France car l'éditeur Kana explique que cela prendrait beaucoup plus de temps sur le calendrier :

Néanmoins, pour un collector mémorable, il est généralement indispensable de passer par de la création (boîte, badge, standee, livret, etc). Hélas, le délai demande un temps d’approbation important, ainsi qu’une fabrication des éléments encore plus longue que celui du livre seul.

Mais la bonne nouvelle n'est t-elle pas finalement que le tome arrive enfin chez nous, peu importe sa forme ?Hunter x Hunter est un grand succès critique et l'une des séries de mangas les plus vendues de l'histoire avec plus de 84 millions d'exemplaires en circulation. Autant dire que cela déchaine les passions.