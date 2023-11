La fin de Hunter x Hunter vient tout juste d'être dévoilée par son auteur. Et non, ce n'est pas une blague. Pour les fans de la première heure, c'est un moment historique.

Hunter x Hunter, c'est un manga dont la prépublication a démarré en mars 1998 dans l'hebdomadaire Weekly Shōnen Jump de l'éditeur Shūeisha. Pendant longtemps, il a fait partie des titans du shōnen, venant se placer aux côtés de grands noms comme Bleach, One Piece ou Naruto. Seulement voilà, l'auteur a eu des problèmes de santé, et les chapitres ne pouvaient plus sortir à un rythme régulier. Les fans ont fini par se dire qu'ils ne verraient probablement jamais la fin. Eh bien, qu'ils se détrompent, puisque Yoshihiro Togashi a dévoilé au grand jour le final de son œuvre.

Une fin de Hunter x Hunter dévoilée

Vous ne rêvez pas, et ce n'est pas le 1er avril, la fin de Hunter x Hunter a été révélé. En effet, lors d'une interview l'auteur du manga a pris la décision de décrire l'une des fins qu'il a prévu pour son bébé. S'il a pris cette lourde décision, c'est parce qu'il a peur de décéder avant d'en venir à bout. Il a donc dévoilé le scénario de la fin D. Celle-ci avait normalement été abandonnée au profit de trois autres versions qui n'ont pas été présentées. Néanmoins, s'il ne parvient pas à terminer son manga, il nous dit de la « considérer comme la vraie fin ». Nous allons maintenant vous la décrire.

Togashi commence en parlant d'une fille nommée Jin qui se trouve près d'un lac, avec une canne à pêche, et qui ne bouge pas. Une prise semble mordre à l'hameçon, et elle est en joie, car elle a attrapé le « seigneur du lac ». La jeune femme s'approche de sa mère et déclare « qu'elle doit devenir une Hunter ». Visiblement, on apprend de la mère que le rêve de Jin est de ne jamais quitter l'île où elle se trouve. Le père s'en amuse, ce qui l'agace. On a alors une nouvelle information : « Pourquoi vous êtes comme ça ? Cela doit être à cause du sang de grand-mère Mito et grand-mère Noko ».

Une fin en douceur

Les grands-mères en question ne sont pas liées par le sang, mais la mère n'a pas l'air de s'en rendre compte. Le père le sait, mais il se contente de sourire. La femme ajoute ensuite : « Mais grand-père Gon était un célèbre Hunter... et cette fille partira un jour de l'île ». Jin ne partage pas cet avis, et la scène se poursuit dans un magasin où elle va dépecer le poisson. Elle semble s'énerver en attendant quelqu'un, tout en se remémorant les membres de sa famille comme Gon.

Un enfant enrobé entre ensuite dans le magasin avec une plante. Jin lui fait part de son enthousiasme à l'idée d'avoir attrapé le poisson. La fille parle d'une personne avec qui elle a toujours voulu être, et le garçon acquiesce. Ensemble, ils vont cuisiner le « seigneur du lac » et le servir au village pour fêter la prise. Un oiseau s'envole à ce moment-là, et on suit son parcours. Il part de l'île pour aller vers une ville avant de partir à nouveau, montrant les différents habitants « qui pourraient être les petits enfants de tel ou tel personnage ». En arrière-plan, une figure énigmatique regarde les habitants vaquer à leurs occupations. Fin.