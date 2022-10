Envie de tout comprendre à House of the Dragon et ses personnages ? Voici un nouvel arbre généalogique mis à jour après le changement d'acteurs de l'épisode 8.

House of the Dragon est un carton monumental pour HBO. Chaque semaine, les fans attendent impatiemment de découvrir le suite des histoires de Rhaenyra, Daemon, Alicent et consorts. Et comme chez les Targaryens ont aime avoir plusieurs fois le même prénoms dans la lignée, les spectateurs ont parfois du mal à s’y retrouver. Voici le nouvel arbre généalogique, remis à jour à temps pour l’épisode 9.

Un arbre généalogique pour tout comprendre sur House of the Dragon

House of the Dragon peut être parfois complexe. Non pas tant pour son intrigue, mais pour ses sauts dans le temps, et les familles qui s’agrandissent, parfois avec des prénoms déjà entendus à plusieurs reprises. C’est d’autant plus difficile de s’y retrouver que la série HBO change régulièrement les acteurs de certains personnages. C’était le cas entre l'épisode 5 et 6, puis entre les épisodes 7 et 8. Ajoutez à cela de nouveaux descendants et c’est un joyeux bazar. Pour aider les fans à s’y retrouver, la page Culture Crave a partagé un arbre généalogique pour mieux cerner qui est qui.

Une petite session de rattrapage bienvenue, avant la diffusion de l’épisode 9 de House of the Dragon ce lundi 17 octobre sur OCS. Le quiproquo installé la semaine dernière et la mort d’un personnage clé vont relancer la guerre entre Alicent et Rhaenyra. Les tensions autour de l’accession au trône vont grimper. L’intrigue aura mis du temps à se mettre en place mais, la série est bien partie pour suivre le même chemin que Game of Thrones.