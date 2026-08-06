Henry Cavill et les licences fortes de la pop culture, c’est une longue histoire. Alors qu’il s’apprêtait à renfiler la cape de Superman, l’acteur avait décidé de quitter la série The Witcher, avant que DC décide finalement de relancer entièrement son DCU sous le giron de James Gunn, qui lui a préféré David Corenswet dans le rôle du super-héros. Dans le même temps, Netflix a poursuivi The Witcher avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, sans jamais envisager le retour de la star britannique, malgré les demandes des fans. Mais Henry Cavill se trouvera un nouveau foyer avec Amazon et Prime Video, grâce à la saga Warhammer 40,000. Et après plusieurs années sans véritables nouvelles, il a tenu à rassurer ses fans : non seulement la série en live-action est toujours en préparation, mais il en sera bien la tête d’affiche.

Henry Cavill donne des nouvelles de son projet Warhammer 40,000

Après plusieurs mois de silence, le projet Warhammer 40K d'Amazon continue doucement de prendre forme. Henry Cavill a ainsi confirmé qu'il sera toujours bien devant la caméra de cette adaptation en prises de vues réelles, mais refuse toujours de révéler quel personnage il incarnera. Il sera d'ailleurs épaulé par un scénariste et réalisateur de choix : Mike Flanagan, encensé pour son travail sur The Haunting of Hill House, qui se chargera donc de l'écriture de la série Prime Video. « Nous travaillons déjà avec Mike pour construire l'univers créatif et nous faisons des progrès considérables sur l'histoire », a écrit Henry Cavill. L'acteur, qui produit également la série, a également répondu à une question que de nombreux fans se posaient : « Certains d'entre vous me demandent si je tiendrai toujours le rôle principal. Rassurez-vous, ce sera bien le cas. Quant à savoir quel personnage j'incarnerai… Ça restera un secret pour le moment. »

Depuis l’annonce du projet en 2023, les fans de Warhammer 40,000 ont déjà ouvert les paris. Certains imaginent déjà Henry Cavill dans la peau de l'Inquisiteur Gregor Eisenhorn, du Space Marine Demetrian Titus, héros des jeux Space Marine, voire d'un Primarque comme Roboute Guilliman. Amazon pourrait cependant tout aussi bien créer un personnage inédit afin de rendre cet univers réputé pour son immense richesse un peu plus accessible au grand public. Mais connaissant l’acteur britannique, fan invétéré de la licence, il cherchera sûrement à se saisir de l’opportunité pour incarner une figure emblématique de Warhammer 40K.

Une autre série en préparation avec l'acteur

Comme pour The Witcher, Henry Cavill s’investit énormément dans ce projet pour Prime Video. Passionné de Warhammer 40K depuis des années, il le décrit comme l'un des plus grands défis de sa carrière. « Les fans le savent, c'est un véritable monstre à dompter. Mais le talent extraordinaire de Mike l'aide à prendre merveilleusement forme. Avec Games Workshop, nous travaillons sans relâche pour vous offrir la version la plus fidèle possible de l'univers Warhammer », explique-t-il. Aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée pour l’instant. En parallèle, Henry Cavill et Amazon ont confirmé étendre leur collaboration autour de l’univers Warhammer 40,000 avec une série d’animation centrée sur la Deathwatch, un groupe d'élite des Space Marines qui lutte contre la menace alien. On ne pourra reprocher à l’acteur de s’investir corps et âme dans les univers qui le passionnent.

Source : Henry Cavill via Instagram