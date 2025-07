Tout au long de juillet 2025, HBO Max a mis le paquet, tant côté films que séries, mais avec surtout un programme très chargé dans la première catégorie. Cette semaine ne faisait pas exception, alors qu'arrivent aujourd'hui sur la plateforme deux trilogies juste légendaires du genre fantasy, et même du cinéma en général, en tout cas pour la première. Retour dans une Terre bien connue.

HBO Max sort le grand jeu avec deux trilogies fantastiques

Au fil de juillet 2025, les abonnés HBO Max ont eu droit à de très beaux morceaux niveau films et séries, comme notamment Millenium le 17 juillet, ou encore Superman et Lois au début du mois. Mais le meilleur restait encore à venir, la plateforme ayant gardé du très lourd pour la fin du mois. Tel est notamment le cas aujourd'hui, avec pas moins de deux trilogies d'un certain réalisateur nommé Peter Jackson.

On parle évidemment des trilogies complètes Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, qui sont donc visionnables dès aujourd'hui sur HBO Max. Ces deux adaptations des œuvres emblématiques de J.R.R. Tolkien ont définitivement marqué les esprits, notamment la première, qui a marqué un véritable tournant pour le genre fantasy et même l'industrie du cinéma au sens large.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée, vous pouvez donc retrouver ces six grands films sur HBO Max, à regarder dans l'ordre chronologique suivant :

La Communauté de l'Anneau (2001)

(2001) Les Deux Tours (2002)

(2002) Le Retour du Roi (2003)

(2003) Un Voyage Inattendu (2012)

(2012) La Désolation de Smaug (2013)

(2013) La Bataille des Cinq Armées (2014)

Ce n'est toutefois pas le dernier film d'envergure qu'HBO Max compte rajouter à son catalogue avant la fin du mois, puisqu'un certain Dune: Deuxième Partie de Denis Villeneuve, sorti en fin d'année dernière, va également nous envoyer dans un voyage grandiose le 30 juillet 2025. Vous avez toutefois le temps de profiter pleinement des deux trilogies Seigneur des Anneaux et Le Hobbit avant cela.