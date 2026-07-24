Tandis que la série principale a pris fin il y a bien des années, elle a grandement marqué son monde dans les années 2010, et fait indirectement son grand retour grâce à une nouvelle série spin-off qui fait donc ses premiers pas dès aujourd'hui sur HBO Max : Stuart Fails the Universe, avec un scénario bien barré, mais qui colle finalement très bien avec Big Bang Theory, le matériau d'origine.

La première saison de Stuart Fails the Universe fait ses débuts sur HBO Max

Cette semaine, voire en réalité tout le mois de juillet 2026, HBO Max a clairement placé tous ses espoirs pour son catalogue séries sur la nouveauté exclusive qui sort aujourd'hui dans ses rangs : la saison 1 de Stuart Fails de Universe. Il s'agit donc d'un nouveau spin-off de Big Bang Theory, qui met à l’honneur, comme son nom l'indique, Stuart Bloom (Kevin Sussman), le propriétaire de la boutique de comics. Celui-ci se trouve contraint de réparer la réalité après avoir déclenché un cataclysme multiversel en cassant un appareil conçu par Sheldon et Leonard.

Aux côtés de Kevin Sussman qui reprend son rôle de Stuart pour le bien de ce spin-off exclusif à HBO Max, on retrouve Brian Posehn qui incarne à nouveau Bert, le géologue qui travaille avec le groupe de Leonard dans la série principale, mais aussi Lauren Lapkus, qui revient dans la peau de Denise, l'ex-copine de Stuart. Enfin, John Ross Bowie ferme la marche en tant que Barry Kripke, scientifique énervant de The Big Bang Theory et ami de Stuart. Tout cela est une fois de plus chapeauté par Chuck Lorre, créateur de nombreux succès dont The Big Bang Theory.

Un début de première saison et un podcast dédié en attendant une éventuelle suite

En plus du lancement de cette première saison de Stuart Fails to Save the Universe, qui fait montre de l'humour absurde et geek si propre à Big Bang Theory, HBO Max accompagne sa sortie d'un podcast dédié, également disponible dès maintenant sur la plateforme SVOD. Pour le moment, seule une saison semble dans les cartons et le reste dépendra certainement de son succès. Il est en tout cas possible de s'offrir une première impression dès aujourd'hui.

Source : HBO Max