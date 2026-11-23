Quels sont les nouveaux films et séries de la semaine sur HBO Max ? Voici toutes les nouveautés qui arrivent sur la plateforme dans les prochains jours.

Comme souvent à l’approche de la fin du mois, les différentes plateformes de SVOD commencent progressivement à lever le pied. HBO Max ne déroge pas à la règle et l'essoufflement se fera davantage ressentir cette semaine, avec seulement deux ajouts. Mais la quantité ne fait pas tout. Le service de streaming proposera en effet un documentaire aussi poignant qu’événementiel, ainsi que l’intégralité d’une série devenue incontournable au fil des années. Voici le programme sur HBO Max cette semaine.

Quels sont les nouveaux films de la semaine du 23 au 29 novembre 2026 ?

Cette semaine, pas de nouveau film à proprement parler, mais HBO Max misera sur l’émotion avec Peau de papillon, un documentaire signé Rachel Fleit qui raconte le parcours hors du commun d’Emma Fogarty. Atteinte depuis sa naissance d’épidermolyse, une maladie génétique rare qui rend sa peau extrêmement fragile, cette Irlandaise a longtemps défié les pronostics médicaux. Pour ses 40 ans, un âge que les médecins pensaient inatteignable pour elle, elle s’est lancée dans un défi particulièrement symbolique, terminer le marathon de Dublin aux côtés de son ami de longue date, Colin Farrell. Une histoire de courage et d’amitié à découvrir cette semaine sur HBO Max.

26/11

Peau de Papillon - Documentaire

Bande-annonce en anglais

Quelles sont les nouvelles séries de la semaine sur HBO Max ?

Côté séries, ce sera également calme sur HBO Max, mais ce sera un petit événement pour les amateurs de morts-vivants. The Walking Dead débarque en effet en intégralité sur la plateforme. Les abonnés pourront ainsi se replonger dans les 11 saisons qui composent cette grande fresque post-apocalyptique. L’occasion parfaite de replonger dans les aventures de Rick Grimes et sa bande de survivants confrontés à un monde où les rôdeurs ne sont pas toujours la pire menace. Un classique de 177 épisodes, à (re)découvrir sans modération cette semaine sur HBO Max.

24/11