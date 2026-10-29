HBO Max a dévoilé l'ensemble des nouveautés à venir dans son catalogue pour novembre 2026, avec l'accent mis sur le retour d'énormes séries, dont une mythique dans son intégralité.

Alors qu’Halloween tire sa révérence, les plateformes de SVOD dévoilent tour à tour leur programme de novembre. Après les frissons d’octobre, HBO Max change de son côté radicalement d’ambiance de manière globale et mise moins sur la quantité que la qualité notamment sur les drames en costumes, le crime organisé et les documentaires coup de poing, mais reste aussi un peu dans l'horreur avec, comme beaucoup d'autres plateformes avant elle, l'arrivée de l'intégrale de The Walking Dead. On vous détaille tout cela.

Les film et documentaire à venir sur HBO Max en novembre 2026

Contrairement au mois d'octobre 2026, HBO Max prévoit un programme très léger côté films pour novembre 2026. Pour cause, il n'y en a qu'un seul à l'affiche, accompagné toutefois d'un documentaire original qui devrait définitivement valoir le détour. S'agissant du seul film à venir sur la plateforme SVOD le mois suivant, il s'agit de L'Enfer des Ardennes, qui retrace la terrible Bataille des Ardennes pendant la Seconde Guerre Mondiale, avec Scott Eastwood au casting et une sortie prévue le 19 novembre 2026.

L'autre seul mais gros morceau du programme de HBO Max pour novembre 2026 se trouve du côté d'un nouveau documentaire original, baptisé Peau de Papillon, un film signé Rachel Fleit qui suit Emma Fogarty, atteinte d’une maladie rare et très douloureuse, qui fête ses 40 ans alors que les médecins ne l’en croyaient pas capable, avec la participation de Colin Farell, pour une sortie prévue cette fois le 26 novembre 2026.

19/11 L'Enfer des Ardennes - Film

26/11 Peau de Papillon - Documentaire



Toutes les séries à venir en novembre 2026

Côté séries, les deux événements du mois de novembre 2026 sur HBO Max sont sans conteste la saison 4 de The Gilded Age, la série de Julian Fellowes (Downton Abbey) qui renoue avec la haute société new-yorkaise de 1882, avec Carrie Coon et Morgan Spector, pour huit épisodes diffusés chaque lundi jusqu’au 21 décembre ; mais aussi l'intégrale de The Walking Dead qui arrive sur la plateforme SVOD le 24 novembre 2026.

Pour le reste du programme de novembre 2026 sur HBO Max, on peut par ailleurs compter le 8 novembre 2026 sur La Cité de Dieu : La Lutte continue revient pour une saison 2 : vingt ans après le film culte, Buscapé raconte comment la guerre entre police, trafiquants et milices a marqué sa communauté. Le même jour arrivera enfin la saison 2 de The Institute, inspirée du livre éponyme de Stephen King. Enfin, HBO Max accueillera le 12 novembre 2026 une toute nouvelle série intitulée The Good Daughter, avec Rose Byrne et Meghann Fahy au casting.

02/11 The Gilded Age - Saison 4

8/11 La Cité de Dieu : La lutte continue - Saison 2 The Institute - Saison 2

12/11 The Good Daughter - Saison 1

24/11 The Walking Dead - Intégrale



Toujours du sport sur HBO Max en novembre 2026

Enfin, pour les détenteurs de l’abonnement Eurosport, HBO Max va de nouveau assurer la retransmission de compétitions sportives majeures tout au long de novembre 2026 comme le Rolex Paris Masters, les Nitto ATP Finals et le lancement des saisons de sports d'hiver.

Source : HBO Max