Alors que le spin-off Daryl Dixon de The Walking Dead va bientôt toucher à sa conclusion, il apparaît que celui-ci réserve une dernière surprise aux fans de la série, et ça promet.

L’univers de The Walking Dead ne fait peut-être plus autant parler aujourd’hui qu’à l’époque où la série-mère, désormais terminée, était encore à son prime, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’AMC en a fini avec ce dernier. Ou en tout cas, pas totalement. Car bien que plusieurs spin-off aient vu le jour ces dernières années, l’heure est déjà venue pour l’un d’entre eux de tirer sa révérence à son tour : Daryl Dixon. Mais cela ne se fera pas sans une dernière surprise pour les fans de The Walking Dead, qui vont pouvoir y découvrir… une nouvelle variante des rôdeurs.

De nouveaux rôdeurs arrivent dans la saison 4 de Daryl Dixon

En effet, à l’approche de la diffusion de la saison 4 de The Walking Dead: Daryl Dixon, IGN a pu dévoiler en exclusivité un extrait de l’un des futurs épisodes de l’ultime saison, dans lequel l’on peut notamment entendre le héros se confier sur son sentiment d’être maudit et d’en faire payer les frais à tous ceux qui l’entourent. Mais ce qui a surtout retenu l’attention des fans, c’est évidemment la révélation qu’une nouvelle variante de rôdeurs, plus rapides et capables de courir en horde, va faire son apparition dans le spin-off de The Walking Dead.

« Vous ne pouvez pas distancer une horde de zombies », écrit alors le média sur X, sous le regard médusé des fans de la série. « Ils courent maintenant », s’étonne par exemple l’un d’entre eux. « C’est complètement dingue », déclare un autre de son côté, via un post ayant déjà récolté plus de 31 000 likes. Un joli coup de la part des réalisateurs de Daryl Dixon, donc, qui ont même donné envie à certains de se replonger dans la série. « C’est la première fois que je vois un extrait de The Walking Dead qui m’a vraiment donné envie de regarder la série », peut-on notamment lire.

Car visiblement, nombreux sont les spectateurs à estimer que les rôdeurs auraient dû être en mesure de courir « il y a des ANNÉES », dans le sens où « ils font bien plus peur comme ça ». « Ils auraient dû faire courir les zombies il y a environ 15 saisons. Ça a l’air bien plus divertissant », assure un spectateur de The Walking Dead. Voilà qui semble déjà prometteur pour la saison 4 de Daryl Dixon donc, qui semble avoir réussi à attirer l’attention d’un public ayant tourné le dos à la franchise depuis plusieurs années maintenant grâce à ce simple extrait.

Quand sera diffusée la saison 4 de Daryl Dixon en France ?

Malheureusement, il va falloir faire preuve d’encore un petit peu de patience avant de découvrir ce que nous réserve l’ultime saison de The Walking Dead: Daryl Dixon, dont la diffusion n’est pas attendue avant février 2027 sur les ondes d’AMC. À l’instar des trois premières saisons, celle-ci devrait alors être diffusée sur Paramount+ chez nous, en plus d’être visionnable via l’offre de CANAL+ en parallèle. Précisons que celle-ci comportera un total de 8 épisodes, soit deux de plus que les saisons 1 et 2, et un de plus que la saison 3.

Quels spin-off sont encore actifs à l'heure actuelle ?

Et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement raccrocher les wagons avant la diffusion de la saison 4 de Daryl Dixon, sachez que plusieurs spin-off ont été diffusés depuis la conclusion de la série-mère, dont notamment The Walking Dead: Dead City, qui met en scène Maggie et Negan au cœur de Manhattan. Une mini-série intitulée The Ones Who Live, consacrée à la réunion de Rick et Michonne, a également été diffusée en 2024, même si celle-ci ne semble pas amenée à faire l’objet d’une seconde saison pour le moment.

Source : IGN