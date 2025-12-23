HBO Max sort le grand jeu pour les fêtes avec plein de gros films, dont certains sont vraiment excellents. On notera aussi de nouvelles séries dont une particulièrement bien reçu par les fans et la presse.

HBO Max va lui aussi mettre le paquet pour cette semaine de Noël 2025, bien plus que sur Netflix ou encore Prime Video d'ailleurs. La plateforme SVOD fait tapis et ajoute une bonne grosse dose de films à son catalogue, dont certains sont à voir absolument. À cela s'ajoute également une poignée de séries, principalement de la nouveauté en prime. Ça va être chargé cette semaine sur HBO Max.

Tous les films HBO Max de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

Ça commence très fort avec Bohemian Rhapsody, biopic sur la légende de la musique disparue depuis bien trop longtemps, Freddie Mercury. L'homme a laissé une trace indélébile dans l'histoire et l'on peut revivre ses plus grands moments, mais aussi ses failles, dans ce film porté par Rami Malek (Mr Robot), tout bonnement incroyable dans le rôle de l'artiste. Autre très bon film, mais très différent cette fois, Man on Fire avec Denzel Washington et Dakota Fanning. Film musclé où l'on suit un ex-agent de la CIA en pleine dépression qui s'engage comme garde du corps auprès d'une famille riche du Mexique et se lie d'amitié avec une jeune fille. Alors, quand celle-ci se fait enlever, il donne tout pour la retrouver. Enfin, on pourra noter l'arrivée de Knock at the Cabin, un thriller particulièrement prenant signé le grand M. Night Shyamalan (la saga Incassable). Quatre individus prennent en otage une famille et leur demandent de faire des choix extrêmement difficiles au risque de ne pouvoir arrêter l'apocalypse. À voir à tête reposée, mais il mérite votre attention.

22 DÉCEMBRE : Papa ou Maman 1 et 2 — comédies françaises

23 DÉCEMBRE : Man On Fire Noé — fresque biblique avec un grand casring.

24 DÉCEMBRE : Bohemian Rhapsody — biopic musical sur Freddie Mercury et ses liens avec le groupe Queen. Mariage à l'anglaise

25 DÉCEMBRE : Palais royal — comédie française avec Valérie Lemercier.

26 DÉCEMBRE : Knock at the Cabin — thriller de M. Night Shyamalan.

27 DÉCEMBRE : Camille redouble

28 DÉCEMBRE : Sommersby Le Cercle littéraire de Guernesey — romance avec Lily James.



Toutes les séries de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

Côté séries, HBO Max nous propose de revivre l'interview désastreuse du Prince Andrew, alors que celui-ci était questionné sur une affaire d'agression sexuelle. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit, mais son intervention encore plus. A Very Royal Scandal revient sur cette affaire dans une mini-série qui reproduit chaque instant de cette catastrophe royale.

Pour le reste, on notera l'arrivée de Heaven, une série dramatique qui nous fait suivre un jeune homme pris dans les serres d'une communauté étrange nommée Heaven. L'autre série, Maxima, raconte quant à elle le quotidien de la reine néerlandaise Máxima, alors que la presse à scandale apprend sa liaison avec le dauphin. Une série historique et dramatique donc, qui a reçu un accueil plutôt positif jusqu'ici.

22 DÉCEMBRE : A Very Royal Scandal

26 DÉCEMBRE : Heaven | saison 1

27 DÉCEMBRE : Maxima | saison 1



