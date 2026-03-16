La plateforme de SVOD HBO Max fait des propositions audacieuses cette semaine. Au programme : du divertissement, un film sur une figure mythique et une série à ne pas louper.

Qu'allez-vous regarder cette semaine sur les plateformes de SVOD ? Après Netflix, Prime Video et Disney+, il est temps de découvrir ce que HBO Max vous réserve. Le service de streaming de Warner — et Paramount à présent — mise avant tout sur les séries et le divertissement dans les jours à venir. Mais il n'oublie pas les cinéphiles en proposant un film avec, à l'affiche, un acteur qu'on ne présente plus.

Un nouveau film cette semaine sur HBO Max

Jeudi prochain, HBO Max accueillera un film au titre qui ne trompe pas, à savoir JCVD. Entre satire et drame, Jean-Claude Van Damme raconte sa propre vie sous la caméra de Mabrouk El Mechri (La Loi de Murphy, Maison Close). Il dévoile ainsi une nouvelle facette de son talent, dressant le portrait d'un acteur de film d'action en désuétude, luttant pour la garde de sa fille. On assiste à son départ des États-Unis, venant trouver un peu de paix dans le pays qui l'a vu naître, la Belgique. Bien reçu par la critique à sa sortie, en 2008, redécouvrez-le cette semaine :

20 MARS : JCVD — Jean-Claude Van Damme retourne en Belgique dans cette comédie dramatique.



De nouvelles séries sur la plateforme de HBO en mars

Les nouveautés sont multiples en matière de séries sur HBO Max cette semaine. Si la plateforme propose plusieurs émissions de divertissement qui font les belles heures du petit écran, Wheeler Dealers et Retour à l'instinct primaire en l'occurrence, elle accueille surtout une fiction réputée produite par la BBC. This Town nous entraîne entre Birmingham et Coventry au début des années 1980, aux côtés d'une grande famille et d'un groupe de quatre jeunes propulsés sur une scène musicale émergente qui pourrait leur offrir une deuxième chambre dans la vie. Retrouvez le planning complet des sortie de cette nouvelle semaine de mars 2026 :

18 MARS : Wheeler Dealers : Occasions à saisir, tournée mondiale | saison 2 — émission de divertissement sur des ventes d'occasion

19 MARS : Colosio : Assassinat politique — série documentaire sur l'assassinat de l'homme politique mexicain Luis Donaldo Colosio Murrieta This Town — des jeunes de quartier découvrent l'univers du ska et de la musique two-tone au début des années 1980

22 MARS : Retour à l'instinct primaire | saison 18 — téléréalité de survie en territoire sauvage

