C’est une nouvelle semaine qui démarre pour l’ensemble des plateformes de SVOD, prêtes à inonder leurs catalogues de nouveautés pour leurs millions d’abonnés. Enfin, tout du moins en ce qui concerne Netflix, Disney+ et Apple TV+, qui jouent ce mois-ci bien plus le jeu que ne le fait Prime Video. En effet, après un début d’année très solide, le service d’Amazon semble quelque peu ralentir la cadence en ce mois de mars, beaucoup plus chétif en termes de nouveautés. Et ce nouveau point sur les sorties de la semaine peut en témoigner.

Tous les films Prime Video de la semaine du 16 au 22 mars 2026

On peut le dire, la semaine dernière était particulièrement pauvre pour les abonnés Prime Video en termes de nouveaux films. Et la tendance continue en cette nouvelle semaine, qui ne sera marquée que par l’arrivée de deux films supplémentaires dans le catalogue. Tout d’abord, c’est Alienoid 2 : L’Affrontement, un film de science-fiction sud-coréen sorti en 2024, qui sera à l’honneur. Après quoi, une nouvelle production originale de Prime Video viendra s’ajouter avec Agent Zeta, film d’espionnage espagnol réalisé par Dani de la Torre.

16/03 Alienoid 2 : L’Affrontement

20/03 Agent Zeta



Toutes les séries de la semaine du 16 au 22 mars 2026

Même chose côté séries, où les nouveautés de la semaine font un peu peine à voir. Ce qui ne veut pas forcément dire, heureusement, que la qualité n’est pas au rendez-vous. Pour preuve, les abonnés Prime Video pourront bientôt découvrir la saison 4 d’Invincible, anime à succès de Robert Kirkman (The Walking Dead) mettant en scène des super-héros. Pour les autres, le programme original d’Amazon baptisé Fonction juré diffusera quant à lui sa seconde saison... même s’il ne s’agit sans doute pas du contenu le plus attendu par le public.

18/03 Invincible– Saison 4

20/03 Fonction juré : le séminaire d’entreprise – Saison 2



Source : Prime Video