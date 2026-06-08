HBO Max essaye de suivre la cadence de Netflix ou encore Disney+, et fait le plein de nouveautés. La plateforme ajoute de nouveaux films et des séries inédites à son catalogue. Au menu des prochains jours, des films variés, dont un blockbuster qui a énormément fait parler, mais pour de mauvaises raisons, ainsi que de nombreuses séries et quelques émissions.

Tous les films HBO Max de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Il n'y a pas une tonne de grands classiques comme la semaine dernière cette fois, mais HBO Max a d'autres atouts dans sa manche. La plateforme nous sort tout de même un chef-d'œuvre du cinéma chinois avec In the Mood for Love. Un grand classique qui nous raconte l'histoire de deux voisins qui finiront par devenir amants en découvrant que c'est déjà le cas pour leurs conjoints respectifs. Un film touchant et visuellement captivant qui a eu le droit à une reprise cette année après avoir marqué son époque au début des années 2000.

HBO Max misera également sur d'autres films du même genre et du même réalisateur avec Happy Together, une autre histoire d'amour chinoise devenue un grand classique au fil des années. On y suit cette fois un couple qui décide de quitter Hong Kong pour l'Argentine, mais les choses ne se passeront pas comme prévu et le couple va se diviser, avant de mieux se retrouver quelque temps plus tard pour tout recommencer. Une très belle histoire.

Bon et pour la forme, on notera aussi que HBO Max nous ajoute The Flash, le dernier blockbuster du précédent DCU qui a fait un bide complet. Effets spéciaux clairement pas à la hauteur, film décousu, acteurs peu convaincants, presque rien ne va dans ce film qui, pourtant, peut vous arracher un rictus.

9 JUIN LES CENT VISAGES DE JENI HAYNES - Documentaire

10 JUIN MAIS VOUS ÊTES FOUS

11 JUIN HAPPY TOGETHER IN THE MOOD FOR LOVE

12 JUIN FREAKS LE FIDÈLE

14 JUIN THE FLASH



Bande-annonce en anglais, le film sera disponible en français à sa sortie sur HBO Max

Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Côté séries, HBO Max sera un peu plus timide si l'on met de côté ses émissions comme le Tournoi des 100 Chefs et le retour de Josh Gates. On aura ainsi le droit au retour d'une série d'animation autour de Superman pour nos jeunes, mais aussi l'arrivée de Proud, une nouveauté pour les adultes cette fois. Cette nouveauté HBO Max nous fera suivre Filip, un jeune mannequin homosexuel très impulsif dont la vie va complètement basculer à la suite d'un drame familial.

11 JUIN LE TOURNOI DES 100 CHEFS - Saison 1 – Divertissement

12 JUIN PROUD - Saison 1 – Série

13 JUIN JOSH GATES ET LES MYSTERES DE L'HISTOIRE - Saison 2 – Divertissement

14 JUIN MY ADVENTURES WITH SUPERMAN - Saison 3 – Série animation



Bande-annonce polonaise de Proud, la série sera disponible en français à sa sortie sur HBO Max

Source : HBO MAx