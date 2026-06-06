HBO Max ne manque définitivement pas de contenus à mettre à disposition de ses abonnés tout au long du mois de juin 2026, tant côté films que séries. S'agissant du cinéma, on a notamment droit à plusieurs classiques dans le domaine, comme par exemple E.T. et Les Dents de la Mer rediffusés ce 3 juin. Ce 6 juin, place à un autre énorme classique du cinéma, cette fois sur fond de seconde guerre mondiale, qui en a inspiré beaucoup d'autres, ainsi que des jeux comme le tout aussi culte Call of Duty 2.

HBO Max vise juste en ajoutant un énorme classique des films de guerre

Si Vassili Zaitsev vous évoque tout d'abord le personnage principale de la mythique campagne russe de Call of Duty 2, vous pouvez remercier le film qui arrive ce 6 juin dans le catalogue de HBO Max. Le film en question est bien évidemment Stalingrad, réalisé par Jean-Jacques Arnaud, avec Jude Law dans le rôle principal, avec dans le reste du casting Ed Harris, Joseph Fiennes et Rachel Weisz, entre autres.

Les abonnés HBO Max peuvent ainsi (re)découvrir ce film cultissime mettant donc en scène Vassili Zaitsev, une jeune recrue qui se révèlera être un tireur d'élite hors-pair, au point de devenir un héros alors que les allemands lancent l'effroyable siège de la ville de Stalingrad. Dans un climat de tension permanente, cette histoire va trouver son point culminant avec un duel légendaire entre Vassili Zaitsev et le major König, l'un des plus grands snipers de l'armée allemande.

Il s'agit d'un film de guerre qui n'a pas à rougir face à des classiques intemporels comme Il Faut Sauver le Soldat Ryan de Steven Spielberg, et vous pouvez donc le (revisionner) dès aujourd'hui en passant par HBO Max, en attendant d'autres grosses sorties majeures sur la plateforme comme la saison 3 de la série House of the Dragon à venir le 22 juin 2026.

Source : HBO Max