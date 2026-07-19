Après un mois de juillet riche en grosses sorties films et séries, voici le programme confirmé d'août 2026 pour HBO Max, avec principalement une série très attendue.

Juillet 2026 a en effet été un mois particulièrement chargé pour HBO Max, tant côté films avec de très grosses têtes d'affiche et licences cultissimes, mais aussi côté séries. Alors que la programmation de ce mois-ci est encore en cours, que prévoit la plateforme pour août 2026 ? De ce qu'on en sait pour l'instant, ça s'avère très maigre, avec seulement deux nouvelle séries confirmées, et aucun film. En attendant une liste plus officielle, voyons donc tout cela de plus près.

Les sorties séries confirmées d'août 2025 sur HBO Max

D'habitude plutôt généreuse s'agissant de ses programmes cinéma mensuelles, HBO Max ne dispose malheureusement pas à l'heure actuelle de films confirmés à venir courant août 2026. Il faut donc pour l'instant se contenter des séries d'ores et déjà prévues sur la plateforme le mois prochain. Et même là, nous n'avons que deux nouvelles séries à rapporter, mais l'une d'entre elles pourrait définitivement porter la plateforme à elle seule pour le mois à venir.

D'abord, la première série confirmée pour août 2026 sur HBO Max arrive le 13 du mois et s'intitule Tip Toe. Il s'agit d'une mini-série dramatique créée par Russell T Davies (créateur de Doctor Who), avec Alan Cumming (GoldenEye) et David Morrissey (The Walking Dead). C'est cependant le 17 août 2026 que LA sortie série du mois de la plateforme arrive, avec la tant attendue première saison de Lanterns, qui met en action sur le petit écran les iconiques Green Lanterns de DC, avec en l'occurrence Kyle Chandler (Bloodline) pour incarner Hal Jordan et Aaron Pierre (Rebel Ridge) dans la peau de John Stewart.

Gageons cependant qu'il ne s'agit que d'une infime partie du programme prévu par HBO Max pour août 2026, alors qu'on attend notamment un planning cinéma bien chargé, marque de fabrique de la plateforme. Il faudra toutefois repasser plus tard pour en savoir plus sur tout cela.

13 août 2026 Tip Toe

17 août 2026 Lanterns



Source : HBO Max