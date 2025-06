Après les sorties Netflix de la semaine, place à celle de la plateforme HBO Max qui, avec celle de la firme au N rouge, est la seule à voir officialiser ses premières nouveautés de juillet 2025 pour le moment. Le mois de juin 2025 aura été un mois assez calme sur le service de Warner Bros Discovery. Il y a bien eu la trilogie culte Infernal Affairs, quelques films IP Man, et des séries telles que The 100, Spartacus ou The Gilded Age saison 3, mais ça aurait pu être beaucoup mieux.

Tous les films HBO Max du 30 juin au 6 juillet 2025

Les nouveautés films HBO Max de juillet 2025 vont commencer doucement dans la mesure où elles sont très peu nombreuses, mais le long-métrage de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025 n'est pas n'importe quoi. Il s'agit du blockbuster des années 90 Backdraft avec une pelleté d'acteurs connus dont Robert De Niro, Kurt Russel et William Baldwin.

Un film spectaculaire où l'on suit deux frères pompiers, Stephen McCaffrey (Kurt Rusell) et Brian McCaffrey (William Baldwin) dans leur quotidien, alors qu'une série d'incendies meurtriers se déclenche. Jamais personne n'aura réussi à plonger le spectateur au cœur de l'action sur un tel sujet. En plus de la réalisation impeccable, des effets spéciaux très réussis, et des acteurs, le film est sublimé par les musiques d'Hans Zimmer. Chief of Station avec Aaron Eckhart (The Dark Knight) et Olga Kurylenko (Oblivion) sera aussi disponible dans les nouveautés HBO Max du 30 juin au 6 juillet 2025, tout comme le documentaire Dear Ms : A Revolution in Print sur le magazine féminin Ms.

2/07 Dear Ms : A Revolution in Print

4/07 Backdraft Chief of Station



Toutes les séries du 30 juin au 6 juillet 2025

Un super-héros volant va porter à lui seul les séries HBO Max du 30 juin au 6 juillet 2025. L'intégralité du show télévisé Superman et Lois, qui comprend quatre saisons, sera disponible le 2 juillet 2025. Ici, il est plus question de suivre Clark Kent, notamment dans son rôle en tant que père, même si ça ne l'empêche pas d'enfiler son légendaire costume. En termes d'antagonistes, Lex Luthor, Tal-Rho ou encore Bizarro sont au casting. Et si vous la série ne vous intéresse pas ? Malheureusement, il faudra patienter car c'est l'unique ajout HBO Max de la semaine.

2/07 Superman et Lois - saisons 1 à 4



Source : Warner.