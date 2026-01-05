HBO Max commence l'année 2026 timidement, certainement secoué par les propositions de rachat de Netflix et Paramount qui compte mettre la main sur une partie du groupe Warner dont fait partie la plateforme SVOD. Malgré tout, comme Netflix ou encore Disney+, la plateforme va garnir son catalogue avec plusieurs nouveautés cette semaine, dont de gros films et une série animée tirée d'une licence culte.

Tous les films HBO Max de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Plusieurs films débarquent cette semaine, dont Fury, un film de guerre toujours avec Brad Pitt qui occupera le poste de chef d'une équipe qui pilote un tank pendant la Seconde Guerre mondiale. Un casting 5 étoile avec Brad Pitt donc mais aussi Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena, Jason Isaac ou encore Jon Bernthal pour ne citer qu'eux. Enfin on vous parlera ici de Trap, l'un des derniers films du talentueux Night Shyamalan qui met en scène un tueur en série pris au piège par la police pendant un concert avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un enfer pour tout le monde.

7 janvier Trap

9 janvier A bout portant

10 janvier Fury



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 ajnvier 2026

Du côté des séries, c'est surtout l'arrivée de la saison 2 de la série médicale The Pitt qui marquera la semaine sur HBO Max. La série est souvent considéré comme la nouvelle Urgence ou Grey's Anatomy pour les fans et devrait une fois de plus cartonner sur la plateforme grâce à sa recette efficace et sa mise en scène impeccable. Autre sortie de la semaine sinon, mais avant tout à destination de nos jeunes, la nouvelle saison de Gremlins : Secrets du Mogwai sera disponible le 5 janvier prochain. Une licence culte dont vous pouvez aussi retrouver les films sur HBO Max justement.

5 janvier Gremlins : Secrets du Mogwai

9 janvier The Pitt - saison 2



Source : HBO Max