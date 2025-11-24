HBO Max continue de garnir son catalogue cette semaine, à l’instar de Netflix ou encore Disney+. Pour les prochains jours, la plateforme SVOD mise sur l’humour potache et une bonne dose de fantastique, mais également un documentaire sur une légende de la musique et le retour d’un programme épisodique très apprécié.

Les films HBO Max de la semaine du 24 au 30 novembre 2025

C’est tout d’abord une saga de films comiques qui fera son arrivée sur HBO Max cette semaine : Austin Powers. Les deux films plutôt appréciés de la franchise, L’espion qui m’a tirée et Goldmember, arrivent dans le catalogue avec leur humour systématiquement en dessous de la ceinture et un Mike Myers qui semble s’éclater en incarnant plusieurs personnages avec sa folie habituelle. De la science-fiction sera également au rendez-vous avec Dark City, un thriller futuriste avec Jennifer Connelly et Rufus Sewell. Enfin le dernier a arriver cette semaine sur HBO Max est le film français Belphégor, le fantôme du Louvre qui fermera la marche. Une adaptation du roman éponyme avec Sophie Marceau et Frédéric Diefenthal dans lequel un électricien décide de mener l’enquête suite à une mort inquiétante dans le célèbre musée.

26/11 Austin Powers : L'espion qui m'a tirée et Goldmember

27/11 Dark City - un thriller futuriste avec Jennifer Connelly et Rufus Sewell

28/11 Belphégor, le fantôme du Louvre



Bande-annonce de Dark City qui arrive sur HBO MAx

Les séries de la semaine du 24 au 30 novembre 2025

Côté série, HBO Max lorgne plutôt du côté du documentaire et de la téléréalité épisodique. On retrouvera ainsi Martin Scorsese, célèbre réalisateur, aux commandes du documentaire George Harrison: Living in the Material World, qui se concentre sur la vie de l’ex-Beatle. Les fans de survie pourront quant à eux découvrir la saison 10 de Retour à l’instinct primaire : Restons groupés. Une téléréalité très apprécié sur HBO Max où des personnes tentent de survivre en milieu hostile pendant plusieurs jours et dans des conditions extrêmes.

27/11 George Harrison: Living in the Material World - série documentaire dans laquelle Martin Scorsese retrace la vie de l'ex-Beatle.

29/11 It's Florida, Man - série documentaire avec une dose de comédie sur les histoires les plus étranges du fameux État.

30/11 Retour à l'instinct primaire : Restons groupés



source : HBO Max