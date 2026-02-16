HBO Max a déjà joué presque toutes ses cartes pour février 2026, mais quelques grosses sorties sont encore à venir. Cette semaine, il n'y aura peut-être pas de quoi rivaliser avec Netflix, Disney+ ou Prime Video, mais les nouveautés sont nombreuses tout de même. Il n'y aura que peu de films, mais un bon nombre de séries, notamment des documentaires.

Tous les films HBO Max de la semaine du 16 au 22 février 2026

Cette semaine, HBO Max accueille un film déjà disponible dans d'autres pays, Montana, un western des années 90 avec un casting 5 étoiles comprenant notamment Gena Rowlands, Richard Crenna, Lea Thompson ou encore Michael Madsen, pour ne citer qu'eux. L'autre sortie majeure de la semaine sur HBO Max est quant à elle très différente puisqu'il s'agit de Gemma Bovery, un drame français d'Anne Fontaine avec Fabrice Luchini et Gemma Arterton. Le film nous raconte l'histoire d'un ex-Parisien désormais boulanger dans un petit village normand. Passionné de littérature, l'homme le devient également de sa nouvelle voisine lorsque celle-ci semble être tout droit sortie d'un des romans de Flaubert. Un film grandement salué par la critique et les spectateurs.

20 FÉVRIER Montana

21 FÉVRIER Gemma Bovery



Toutes les séries de la semaine du 16 au 22 février 2026

HBO Max fait également le plein de séries, notamment de séries documentaires sur des faits divers, entre autres : Un tueur sur mesure, Murder in Glitter Ball City et Survivre aux Témoins de Jéhovah. Des fictions seront également de la partie avec la saison 1 de Code Rouge. Une série thriller où l'on suit un médecin qui rentre à Londres après une conférence à Pékin et se retrouve contraint d'être rapatrié en Chine après avoir été accusé de meurtre. La série pleine de suspense a eu le droit à une seconde saison, mais pour l'heure seule la première sera diffusée sur HBO Max. On pourra aussi noter l'arrivée de Banksters, série thriller sur des braquages de banques.