HBO Max va faire le plein de nouveautés en avril 2026 et continue de charger son catalogue cette semaine. Il n'y aura peut-être pas autant de choses que sur Netflix ou Prime Video par exemple, mais la plateforme a quelques arguments sous le bras. On notera par exemple l'intégrale d'une série très appréciée ou encore un film qui a cartonné à sa sortie et est même devenu un classique pour beaucoup.

Tous les films de la semaine du 6 au 12 avril 2026 sur HBO Max

Jake Gyllenhaal (Spider-Man Far From Home) donne la réplique à Rachel McAdams (Send Help) dans La Rage au Ventre, un drame poignant qui a marqué les spectateurs à sa sortie. Le film est disponible cette semaine sur HBO Max et nous raconte la descente aux enfers d'un boxeur qui a absolument tout perdu. Mais alors qu'il est au plus bas, il se reprend et se bat pour récupérer la garde de sa fille qui lui a été enlevée après le décès de sa femme. Deux autres films seront également ajoutés au catalogue de HBO Max, mais sont moins marquants : Splice, un film de science-fiction dérangeant avec Adrien Brody (King Kong), et The Matador, une comédie avec Pierce Brosnan (James Bond).

9 avril LA RAGE AU VENTRE

10 avril THE MATADOR – MÊME LES TUEURS ONT BESOIN D'AMIS SPLICE



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 avril 2026

Côté séries il n'y en aura qu'une sur HBO Max cette semaine, mais une très bonne : 4 Blocks. Il s'agit d'une série thriller-dramatique très bien accueillie lors de sa diffusion et qui nous raconte la réorientation professionnelle d'un ancien trafiquant de drogue. Alors qu'il tente de s'en sortir, son passé va malheureusement revenir au galop de très nombreuses fois, et avec lui, tout un tas de problèmes. 4 Blocks arrive cette semaine sur HBO Max avec l'intégralité de ses 3 saisons.