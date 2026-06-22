Cette semaine, HBO Max dégainera l’une de ses plus grosses cartouches du mois avec le retour de l’une de ses séries événement, accompagnée de programmes divers et variés.

La semaine dernière était peut-être relativement calme pour HBO Max, qui misait davantage sur les programmes sportifs et les séries documentaires que sur les productions de gros calibre, mais une chose est sûre : cette semaine ne sera pas forcément la même. Outre une gamme de films couvrant un large spectre de genres, la plateforme de streaming pourra en effet compter sur le retour de l’une de ses séries événement, aux côtés de programmes aussi variés qu’intéressants. Voici toutes les nouveautés HBO Max à venir cette semaine.

Les films HBO Max de la semaine du 22 au 28 juin 2026

Côté films, tout d’abord, les abonnés au service pourront se lancer à la découverte de Prison 77, thriller espagnol multi-récompensé sorti en 2022. En parallèle, HBO Max introduira également le film d’action américain Braqueurs, porté par 50 Cent, Ryan Philippe, Jenna Dewan et Bruce Willis, dans son catalogue. Enfin, les amateurs d’histoire – et plus particulièrement d’antiquité romaine – pourront quant à eux profiter de Centurion, péplum britannique sorti en 2010 avec Michael Fassbender, Dominic West et Olga Kurylenko en tête d’affiche.

24 juin The Welcome Table (Documentaire)

25 juin Prison 77

26 juin Braqueurs Centurion



Les séries de la semaine du 22 au 28 juin 2026

Sans surprise, c’est toutefois surtout côté séries que HBO Max tirera son épingle du jeu cette semaine avec l’arrivée de la très attendue troisième saison d’House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, accompagnée du making-of de cette dernière. En parallèle, les amateurs de séries documentaires pourront aussi découvrir les nouvelles enquêtes criminelles et paranormales de Tuez, vous êtes filmé ! et Josh Gates aux frontières du réel ; tandis que Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness se lancera avec une première saison de sketchs comiques.

22 juin House of the Dragon– Saison 3 The House That Dragons Built – Saison 3

25 juin Cyclisme – Ch. De France – Du 25 au 28 juin avec Eurosport Tuez, vous êtes filmé !– Saison 10

26 JUIN Josh Gates aux frontières du réel– Saison 11

27 JUIN Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness – Saison 1



Source : HBO Max