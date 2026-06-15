Qui dit lundi, dit calendrier des sorties SVOD. On continue le tour de toutes les plateformes avec la liste des sorties des films et séries de la semaine sur HBO Max.

Comme chaque semaine, les différentes plateformes de streaming vidéo continuent de dégainer leurs nouveautés. Certaines misent sur la quantité, d’autres sur la qualité, tandis que quelques-unes tentent de trouver un équilibre entre les deux. Sur HBO Max, la semaine sera relativement calme, le géant américain misant avant tout sur les événements sportifs programmés cette semaine, en partenariat avec Eurosport. Les abonnés pourront malgré tout compter sur quelques films ainsi qu’une série portée par une vedette de Games of Thrones que l’on n’avait pas revue sur nos écrans depuis un moment.

Tous les films de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Il n’y aura donc que trois films au programme cette semaine. A commencer par un film d’animation australien salué par la critique, Mémoires d’un Escargot, une œuvre sensible et mélancolique. Changement d’ambiance ensuite avec un drame porté par Vincent Cassel, dans lequel il incarne un homme fraîchement sorti de prison, qui tente de se réinsérer dans la vie professionnelle en tant que stagiaire dans une entreprise. La tension escalade ensuite sur HBO Max avec le thriller coréen Sal In Ja, centré sur un tueur en série acceptant de donner une interview à une journaliste en quête de son prochain grand scoop. Voici, en résumé, tous les films HBO Max prévus cette semaine :

7 JUIN

MÉMOIRES D'UN ESCARGOT - Film d’animation où une jeune fille passionnée de lecture et d’escargots se retrouve séparée de son frère jumeau et finit dans une famille d’accueil en Australie, où elle fera la rencontre d’une femme âgée excentrique.lm

18 JUIN

SUR MES LEVRES - Film avec Vincent Cassel et Emmanuelle Devos. Une jeune femme solitaire et malentendante fait la rencontre du nouveau stagiaire, qui tente de se refaire une vie après un passage en prison.

19 JUIN

MURDERER (AKA. SAL IN JA) - Thriller psychologique coréen qui suit un tueur en série qui offre une interview à une journaliste qui cherche plus que tout un scoop.

Toutes les séries HBO Max de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Côté séries, ce sera également le calme plat. Deux séries documentaires sont attendues cette semaine, l’une sur des crimes racontés par leurs témoins directs, l’autre sur les débordements des supporters de foot espagnols, qui ont conduit à trois crimes différents. Outre les événements sportifs, HBO Max proposera malgré tout une nouvelle série avec en vedette Natalie Dormer, connue pour son rôle de Margaery Tyrell dans Game of Thrones. Elle restera dans le thème des jeux de pouvoir. La série suit la chute de Jane Andrews, anciennement habilleuse royale dont le conte de fées a tourné court alors qu’elle a été reconnue coupable de meurtre. Voici sans plus attendre toutes les séries et programmes de la semaine sur HBO Max :

15 JUIN

ATP 500 HALLE – 15-20 juin - EXCLU avec Eurosport

– 15-20 juin - EXCLU avec Eurosport ATP 500 LONDRES – 15-20 juin - EXCLU avec Eurosport

16 JUIN

ESCRIME – CH. EUROPE – 16-21 juin - partenariat entre Eurosport et HBO Max

– 16-21 juin - partenariat entre Eurosport et HBO Max UN MEURTRIER SOUS MON TOIT - Saison 18 de l'émission racontant des histoires vraies où des individus ont vécus aux côtés de sociopathes ayant commis des crimes.

18 JUIN

THE LADY : A ROYAL MURDER SCANDAL - Saison 1 – Série dramatique avec Natalie Dormer (Game of Thrones) qui suit l'ascension et la chute de l’ancienne habilleuse de la famille Royale au palais de Buckingham Palace.

19 JUIN

ULTRAS. PASSION AND DEATH - Série documentaire sur les mouvements ultra violents des supporters de foot en Espagne qui ont conduit à trois crimes qui ont changé à jamais la nation.

Source : HBO Max