HBO Max dévoile ses nouveautés pour la semaine du 2 au 6 novembre 2026. De grands films de cinéma à (re)découvrir et les suites de séries très appréciées. On vous donne toutes les dates de sortie.

Le programme de cette première semaine de novembre 2026 sur HBO Max ne manque pas de panache. La plateforme de SVOD reçoit plusieurs grands films qui valent vraiment le coup d'œil, entre classiques du cinéma et blockbusters plus récents. En plus, les séries ne sont pas en reste puisqu'on a le plaisir de retrouver les nouvelles saisons de plusieurs titres très appréciés. Et pour les sportifs, il y a même du tennis à suivre jusqu'à dimanche.

Quels films rejoignent HBO Max cette semaine ?

HBO Max vous propose de grands films pour ce nouveau mois. Du 2 au 4 novembre, retrouvez plusieurs classiques à voir une fois dans sa vie. On aurait bien envie de vous recommander Chicken Run, le classique de l'animation en stop motion, qui colle parfaitement à l'ambiance hivernale qui commence à s'installer avec ces poules qui refusent de finir au four. Si vous cherchez en revanche une aventure plus récente, la plateforme fait de la place dans son catalogue pour les deux films Les Trois Mousquetaires de 2023, relecture moderne et spectaculaire des romans d'Alexandre Dumas. Et puisque d'autres nouveautés arrivent, voici le calendrier des sorties de la semaine :

4 NOVEMBRE : Chicken Run - film d'animation sur des poules qui ne veulent pas finir en tourte

6 NOVEMBRE : Apocalypse Now Final Cut - version longue de 2019 du film de guerre culte Les Rivières pourpres - un commissaire parisien enquête sur le terrible meurtre d'un étudiant

7 NOVEMBRE : Rock'n'Roll - Guillaume Canet explore la crise de la quarantaine

8 NOVEMBRE : Les Trois Mousquetaires 1 et 2 - films de cape et d'épée qui revisite le classique de la littérature



Quelles sont les nouvelles séries du 2 au 8 novembre 2026 ?

HBO Max a également pas mal de séries en réserve pour vous en cette semaine du 2 novembre 2026. Pour rester dans l'ambiance glaçante d'Halloween, on ne peut que recommander la saison 2 de The Institute, autre adaptation de Stephen King à ne pas louper en parallèle de Carrie. D'autant plus que l'histoire suit là aussi des jeunes dotés de pouvoirs, mais dans une école spécialisée. On se réjouit également de retrouver The Gilded Age, série du créateur de Downtow Abbey, pour une saison 4 qui s'annonce résolument plus féministe. On a le calendrier des sorties pour vous :

2 NOVEMBRE : The Gilded Age | saison 4

7 NOVEMBRE : SOS Dermato | saison 7

8 NOVEMBRE : La Cité de Dieu : La lutte continue | saison 2 The Institute | saison 2



Un peu de sport sur HBO Max en novembre 2026

Pour finir sur une note dynamique, HBO Max retransmet également les Rolex Paris Masters via l'accès à la chaîne Eurosport. C'est l'occasion de suivre certains des joueurs de tennis les plus prometteurs du moment, avec plusieurs Français en lice dans le tournoi :

2 au 8 NOVEMBRE : Rolex Paris Masters - tournoi de tennis

