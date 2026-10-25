Prime Video a brillamment relevé le pari d'adapter Carrie, le premier roman publié de Stephen King. La série sortie début octobre va officiellement avoir droit à une saison 2. Alors que les fans du romanciers sont très critiques sur les adaptations de ses œuvres, la nouvelle série a visé très juste ici. Avec des notes dépassant les 80 % sur Rotten Tomaties, Amazon ne pouvait pas la laisser se conclure aussi vite.

Prime Video renouvelle Carrie pour une saison 2

Ce sont les fans de séries d'horreur et de King qui vont être contents ! Après un lancement plus que réussi, Prime Video annonce une saison 2 pour Carrie. Peter Friedlander, responsable de la télévision à l'international chez Amazon MGM Studios, constate que cette revisite du roman de 1974 « trouve un écho aussi bien des fans de longue date de Stephen King que d'une toute nouvelle génération ». Pour lui, « cela témoigne de la force intemporelle de cette histoire ».

Ce sera donc un tout nouveau chapitre de Carrie qu'ouvrir Mike Flanagan, le showrunner. Habitué des séries horrifiques (The Haunting of Hill House, La Chute de la Maison Usher), l'histoire de cette jeune élève bouc-émissaire de ses camarades semble l'avoir inspiré au-delà de l'œuvre d'origine. Mais alors, puisque le roman a été adapté dans son intégralité, quelle histoire racontera la saison 2 sur Prime Video ?

Que va raconter la suite de la série Carrie ?

La saison 1 couvre les événements racontés dans le roman original. Dès lors, qu'est-ce que Mike Flanagan va bien pouvoir raconter ? C'est la question qu'on se pose forcément. Il y a bien eu un film, La Haine, sorti en 1999 qui faisait office de suite. Mais là, Mike Flanagan devrait raconter une histoire inédite qu'il envisagerait sur 3 saisons, si on se rappelle de ses confidences il y a quelques mois. De plus, il a visiblement le soutien du père de Carrie en personne pour cette saison 2 à venir sur Prime Video :

Dès le départ, nous avons imaginé un récit qui va bien au-delà du bal de fin d’année. Je suis infiniment reconnaissant envers Stephen pour sa confiance et son soutien pour explorer la suite. Mike Flanagan

En tout cas, le public semble déjà partant pour une saison 2 de Carrie. Sur le post X d'annonce, bien des commentaires se réjouissent. Des commentaires comme « Son histoire n'est pas terminée » et « La fin laisse plein de questions en suspens » prouvent bien qu'il y a une curiosité à vouloir aller plus loin. Sans compter tous ceux qui s'enthousiasment tout simplement, soulignant notamment que c'est « une grande adaptation ». Et si le CM de Prime Video passait lire tout ça, il y a même des internautes qui demande à ce que ce soit « Plus sombre et plus terrifiant » ou simplement « tourner les saisons 2 et 3 en même temps » pour ne pas avoir à patienter trop longtemps.