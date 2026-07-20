Après une précédente semaine qui a frappé très fort côté films avec notamment Barbie, et la saison 3 de House of the Dragon qui continue de battre son plein, HBO Max poursuit sur cette lancée avec un programme films toujours plus aguicheur, qui comprend notamment un long-métrage pourtant sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Celui des séries n'est cependant pas totalement en reste non plus avec un nouveau programme événement. Voyons tout cela dans ce récapitulatif.

Les sorties films de la semaine du 20 au 26 juillet 2026 sur HBO Max

Une fois encore, la partie la plus chargée du programme hebdomadaire de HBO Max se trouve du côté des films, avec en l'occurrence pratiquement une nouvelle sortie par jour, si ce n'est pas plus. Cela commence ceci dit le 22 juillet 2026 avec Jusqu'à la garde. Le lendemain, on a L'Effet Papillon.

C'est cependant le 24 juillet 2026 que le plus gros du programme films de la semaine se dévoile, avec 10 000, Money Monster, mais surtout Mortal Kombat 2, porté notamment par Karl Urban (The Boys) dans le rôle de Johnny Cage, déjà disponible sur HBO Max alors qu'il est n'est sorti au cinéma que le 8 mai 2026. Ce qui n'est probablement pas bon signe pour lui, mais peut l'être pour les abonnés à la plateforme SVOD.

Le 25 juillet 2026, on enchaîne avec Crazy, Stupid, Love et The Gentlemen, et on termine le programme films de la semaine sur HBO Max avec The Northman, un film centré sur la mythologie scandinave avec un joli casting, dont Alexander Skarsgard (True Blood), Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy ou encore Ethan Hawke (Black Phone).

22 juillet Jusqu'à la garde

23 juillet L'Effet papillon

24 juillet 10 000 Money Monster Mortal Kombat 2

25 juillet Crazy, Stupid, Love The Gentlemen

26 juillet The Northman - Film



Les sorties séries de la semaine du 20 au 26 juillet 2026

Côté séries, HBO Max ne pourra compter cette semaine que sur une nouveauté particulièrement attendue, et probablement la nouvelle sortie la plus importante du catalogue de la plateforme de tout le mois de juillet 2026 : Stuart Fails the Universe, un nouveau spin-off de Big Bang Theory à venir le 24 juillet. A l’honneur cette fois, Stuart Bloom (Kevin Sussman), le propriétaire de la boutique de comics, contraint de réparer la réalité après avoir déclenché un cataclysme multiversel en cassant un appareil conçu par Sheldon et Leonard. En plus du lancement de la première saison, HBO Max va accompagner sa sortie d'un podcast dédié le même jour.

24 juillet Stuart Fails to Save the Universe (Saison 1) - Série HBO Max Stuart Fails to Save the Universe Podcast (Saison 1) - Podcast



Source : HBO Max