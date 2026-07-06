Au tour de HBO Max de faire l'objet d'un récapitulatif des sorties films et séries de la semaine, avec en l'occurrence de grands films et une nouvelle série.

Après une première semaine qui a frappé très fort côté films, et la suite de la saison 3 de House of the Dragon arrivée fin juin, HBO Max poursuit sur cette lancée avec un programme films plus aguicheur que celui des séries, qui accueille tout de même une nouvelle production. Voyons tout cela dans ce récapitulatif, après notamment ceux de Netflix et Disney+.

Les sorties films HBO Max de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Une fois encore, c'est en effet du côté des films que HBO Max entend tirer son épingle du jeu, avec un programme assez chargé au fil de cette nouvelle semaine. À commencer le 8 avec Fidelio l'Odyssée d'Alice, un drame romantique sorti en 2014. Rendez-vous ensuite le 10 juillet pour Bullet Train et surtout le célèbre Waterworld, au tournage cauchemardesque, mais qui a accouché d'une œuvre unique en son genre.

Le lendemain, HBO Max va diffuser simultanément Easy Girl et le film Les Misérables de 1998, adaptation cinématographique du légendaire roman de Victor Hugo, avec un très beau casting comprenant notamment Liam Neeson (La Menace Fantôme, Taken) sous les traits de Jean Valjean, Uma Thurman (Kill Bill) en tant que Fantine et Claire Danes (Homeland) dans le rôle de Cosette. Enfin, le 12 juillet sortiront Jersey Boys et Instinct de Survie.

8 juillet Fidelio, l'odyssée d'Alice - Film

10 juillet Bullet Train - Film Waterworld - Film

11 juillet Easy Girl - Film Les Misérables (1998) - Film

12 juillet Jersey Boys - Film Instinct de survie - Film



Les sorties séries et événements de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Place ensuite au programme séries et événements de la semaine sur HBO Max, avec en l'occurrence une semaine nettement moins chargée, puisqu'il n'est en réalité question que d'une seule série inédite à venir le 9 juillet et qui s'intitule The Iris Affair, qui se veut un thriller haletant signé Sky Original, avec Niamh Algar (Raised by Wolves) et Tom Hollander (Pirates des Caraïbes). La série met en scène Iris Nixon, une brillante experte en décryptage, qui à force de résoudre une série d'énigmes à Florence, découvre une machine secrète capable de modifier la réalité.

Le reste de cette partie du programme HBO Max pour cette semaine s'intéresse au sport, avec également le 9 juillet les World Series UCI Mountain Bike jusqu'au 12 juillet, puis le lendemain la Coupe du Monde d'Escalade, qui a aussi cours jusqu'au 12 juillet.

9 juillet UCI Mountain Bike World Series - Andorre (9-12 juillet, avec Eurosport) The Iris Affair (Saison 1) - Série

10 juillet Coupe du monde d'escalade - Chamonix (10-12 juillet, exclu avec Eurosport)



Source : HBO Max