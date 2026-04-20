Chaque semaine dans nos colonnes, on fait le tour de toutes les nouveautés SVOD. Netflix s’en sortira avec les honneurs cette fois, notamment grâce à l’arrivée de sa série d’animation Stranger Things et un catalogue globalement bien plus fourni que la concurrence. HBO Max s’en sort également avec les honneurs, porté par l’ajout de films marquants que les cinéphiles vous conseilleront de voir au moins une fois. On termine donc ce tour d’horizon des plateformes de streaming avec les nouveautés HBO Max de la semaine :

Tous les nouveaux films de la semaine du 20 au 26 avril 2026

Cette semaine, HBO Max misera donc avant tout sur des films qui ont su marquer leurs spectateurs. Parmi eux, on retrouve Split, mettant en scène un James McAvoy incarné et dans un exercice de haute voltige alors qu’il incarne un homme atteint de trouble dissociatif de l’identité. M. Night Shyamalan orchestre un thriller psychologique tendu, prenant et troublant. Toujours dans le registre de la tension, le drame THE IMPOSSIBLE réunit à l’affiche un Tom Holland tout jeune, Naomi Watts et Ewan McGregor, qui incarnent une famille en vacances en Thaïlande, séparée puis désorientée par le tsunami de 2004. Un drame catastrophe à découvrir cette semaine sur HBO Max, au même titre que tous les films suivant :

23 avril SPLIT

24 avril THE IMPOSSIBLE BOSTON STREETS

25 avril DU SANG ET DES LARMES



Toutes les nouvelles séries HBO Max du 20 au 26 avril 2026

Côté séries, la plateforme mise cette semaine sur quelques divertissements, dont les nouvelles saisons de Ghost Adventures, l’émission américaine de chasseurs de fantômes. Mais la vraie nouveauté de HBO Max, c’est Half Man, la nouvelle série du comédien Richard Gadd (Mon petit renne de Netflix) qui partagera l’écran avec Jamie Bell (Tintin, Billy Elliot). L’intrigue suit deux frères, des années 1980 à nos jours et de leur rencontre durant leur adolescence au mariage de l’un d’eux, moment où l’autre délencchera une explosion de violence. Voici toutes les nouvelles séries HBO Max, sachant que l’épisode 2 de l’ultime saison d’Euphoria est maintenant disponible :