HBO Max vient de faire une annonce que les fans attendaient pour une série phénomène qui a explosé tous les records, dont un vieux de 10 ans maintenant.

Attendue depuis très longtemps, la nouvelle série comique de HBO Max est un carton plein. C'est simple, c'est la série comique qui a signé le meilleur démarrage sur HBO depuis plus de 10 ans, un très joli record. Un phénomène qui n'a pas attendu la fin de sa première saison pour faire une grande annonce que beaucoup espéraient déjà.

Ce gros carton de HBO Max fait une grande annonce

Lorsque la star de The Office, Steve Carell, prend la tête d'affiche d'une nouvelle série humoristique, forcément, ça fait parler. L'acteur hyperactif tient le rôle principal dans Rooster, une nouvelle série comique disponible sur HBO Max qui nous raconte l'histoire d'un écrivain qui tente de venir en aide à sa fille, larguée lâchement par son petit ami qui a préféré une jeune étudiante. Au casting, en plus de Carell, on retrouvera John C. McGinley, l'iconique et acide Dr Cox de Scrubs, mais aussi Phil Dunster, qui incarne le crispant, mais attachant, Jamie Tartt dans Ted Lasso. On peut aussi mentionner Charly Clive (The Lazarus Project) qui joue le rôle de la fille de l'écrivain, ou encore Danielle Deadwyler (40 Acres).

Rooster est actuellement disponible sur la plateforme de HBO et c'est un carton plein. C'est même la série comique la plus regardée lors de sa première saison depuis plus de 10 ans. Un vrai record qui a motivé HBO Max pour commander une suite. La série Rooster est donc bien partie pour une saison 2 et la production devrait rapidement s'enchaîner, histoire de ne pas trop laisser retomber le soufflé. Les showrunners Bill Lawrence et Matt Tarses devraient également rempiler, on ne change pas une équipe qui gagne.

Bande-annonce de la saison 1 de Rooster avec Steve Carell dispo sur la plateforme HBO Max

Source : communiqué officiel de HBO