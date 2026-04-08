HBO Max met le paquet pour sa nouvelle série évènement avec une bande-annonce intense qui promet du très lourd. On en attendait pas moins de cet acteur et réalisateur de talent.

Pendant que Warner est en plein pourparlers pour se faire racheter, sa plateforme de streaming HBO Max prépare l'arrivée d'une nouvelle série coup de poing qui pourrait bien créer l'événement dès sa sortie. A sa tête, on retrouve un acteur et réalisateur qui s'est rapidement fait un nom avec une autre de ses créations.

HBO Max va mettre le paquet pour sa prochaine série évènement

C'est le showrunner, réalisateur et acteur Richard Gadd, récompensé d'un Emmy pour Mon petit Renne (Baby Reindeer), qui revient sur HBO Max avec sa toute nouvelle série : Half Man. Cette fois il sera question d'une relation conflictuelle entre deux frères à travers les années. Un voyage fait de colère, de violence, mais aussi d'amour. De leur enfance à leur dispute en tant qu'adultes, en passant par leur adolescence chaotique, on explorera chaque instant de leur vie pour comprendre ce qui les a poussés à la haine lors du mariage de l'un d'entre eux.

Une nouvelle série qui s'annonce poignante sur HBO Max. La plateforme ne manque pourtant pas de programmes dans le domaine. A l'instar d'Euphoria dont la saison 3 vient tout juste de démarrer d'ailleurs. Au casting de Half Man, on retrouvera évidemment Richard Gadd lui-même qui sera devant et derrière la caméra. Mais aussi Jamie Bell (Tintin) qui lui donnera la réplique dans le rôle principal. Ils seront accompagnés de Mitchell Robertson (Harvest) et Stuart Campbell (La Mort à nue). Les deux jeune acteurs joueront les versions ados des deux protagonistes. La série sera composée d'une poignée d'épisodes qui seront diffusés dès le 23 avril sur HBO Max. En attendant, le géant de la SVOD nous a partagé un premier aperçu de ce qui nous attend et comme prévu ça s'annonce intense en émotion.