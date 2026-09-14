Chaque semaine, les plateformes de SVOD enrichissent leur catalogue avec de nouvelles séries et films. Et pour la rentrée, HBO Max ne comptait pas faire de la figuration avec l’arrivée de grands classiques comme American Psycho, des cartons qui ont tout explosé au box-office comme Minecraft, le film, ou encore l’arrivée très attendue de la saison 2 d’Outlander Blood of My Blood. Mais comme toujours, toutes ces nouveautés sont déployées au compte-gouttes. Voici l’agenda de la semaine sur HBO Max.

Tous les films de la semaine du 14 au 20 septembre 2026

Côté films, on vous en recommande surtout deux cette semaine. D’un côté Sinners, le grand spectacle horrifique de Ryan Coogler porté par Michael B. Jordan mélangeant vampires, blues et tragédie dans une Amérique ségrégationniste. Salué par la critique comme par le public, le film s’est rapidement imposé comme l’une des plus belles surprises de 2025, notamment grâce à sa mise en scène ambitieuse, son atmosphère unique et musicale. Une proposition singulière dans l’univers des thrillers et de l’horreur à découvrir le 16 septembre sur HBO Max.

De l’autre un classique indémodable, qui arrache toujours autant de larmes à chaque visionnage, N’Oublie Jamais. Adapté du roman de Nicholas Sparks et porté par Ryan Gosling et Rachel McAdams, le mélodrame raconte une histoire d’amour touchante et prenante. Si vous cherchez un film pour une soirée cinéma sur fond de romance, vous ne trouverez pas mieux. Prévoyez quand même une boîte de mouchoirs, juste au cas où. Pour le reste, voici toutes les nouveautés films de HBO Max cette semaine :

16 SEPTEMBRE :

Marinette

Sinners

17 SEPTEMBRE :

Le Dernier Samouraï

The Wall Street Project

18 SEPTEMBRE :

Le Chasseur et la Reine des glaces

Old Henry

19 SEPTEMBRE :

Five

N'oublie jamais

20 SEPTEMBRE :

L'Échange

The Tree of Life

Toutes les séries HBO Max de la semaine du 14 au 20 septembre 2026

Côté séries, le programme est beaucoup plus calme. Cette semaine signera cependant le grand retour de Outlander: Blood of My Blood. La saison 2 de la série spin-off revient poursuivre les destins croisés de ses deux couples sur deux époques, entre l’Ecosse du XVIIIe siècle et la Première Guerre mondiale. Une série qui a surtout séduit les fans de l’univers d’Outlander en proposant un regard neuf sur les origines des familles Fraser et Beauchamp. Voici toutes les nouvelles séries et documentaires ajoutés cette semaine sur HBO Max.

18 SEPTEMBRE :

Dino Ranch : L'île des explorateurs – dessin animé jeunesse

Tsaman : La Vérité cachée – série documentaire

19 SEPTEMBRE :

Outlander: Blood of My Blood | saison 2

Source : HBO Max